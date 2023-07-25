Матвиенко заявила, что бюджет на 2024 год будет сбалансированным

Как сообщали «РИА Новости» со ссылкой на данные ЦБ 21 июля, внешний долг России по отношению к ВВП по итогам I квартала снизился до минимального уровня с 1993 г. – до 15%. Объем задолженности перед нерезидентами по отношению к ВВП по итогам 2022 г. составил 16,6%, что является минимальным показателем с 1993 г. Однако в I квартале 2023 г. отношение долга к ВВП продолжило снижение и достигло 15,45%.