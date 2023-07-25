Матвиенко заявила, что бюджет на 2024 год будет сбалансированным
Есть все основания утверждать, что бюджет России на 2024 г. будет сбалансированным, для этого есть все предпосылки, заявила председатель Совета Федераций Матвиенко, передает корреспондент «Ведомостей».
«Есть все основания полагать, что будет составлен сбалансированный бюджет», – сказала спикер Совфеда.
Она подчеркнула, что может гарантировать выполнение всех социальных обязательств в предстоящем бюджетном цикле. По ее словам, ни в коем случае нельзя увеличивать налоговую нагрузку на бизнес, это будет контрпродуктивно. Матвиенко также дала оценку госдолгу России, подчеркнув, что он минимальный.
В правительстве одобрили предложение Минфина сократить на 10% расходы бюджета 2024 г. по так называемым незащищенным статьям. По информации близкого к кабмину источника и федерального чиновника, решение приняла правкомиссия по бюджетным проектировкам. Предполагается, что общая сумма секвестра будет сравнительно небольшой относительно общей величины трат – около 450 млрд руб.
Как сообщали «РИА Новости» со ссылкой на данные ЦБ 21 июля, внешний долг России по отношению к ВВП по итогам I квартала снизился до минимального уровня с 1993 г. – до 15%. Объем задолженности перед нерезидентами по отношению к ВВП по итогам 2022 г. составил 16,6%, что является минимальным показателем с 1993 г. Однако в I квартале 2023 г. отношение долга к ВВП продолжило снижение и достигло 15,45%.
В марте ЦБ приводил данные, что на 1 января этого года внешний долг России составил $380,5 млрд. По итогам прошлого года показатель сократился на 21,1% ($101,8 млрд). На 1 января госдолг РФ снизился до 16,7% ВВП с 26,2% годом ранее.