Отношение внешнего долга России к ВВП сократилось до исторического минимума

Объем задолженности перед нерезидентами по отношению к ВВП по итогам 2022 г. составил 16,6%. Это стало минимальным показателем с 1993 г. Однако в I квартале 2023 г. отношение долга к ВВП продолжило снижение и достигло 15,45%, подсчитало агентство.