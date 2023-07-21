Отношение внешнего долга России к ВВП сократилось до исторического минимума
Внешний долг России по отношению к ВВП по итогам I квартала снизился до минимального уровня с 1993 г. – до 15%. Об этом со ссылкой на анализ данных Центробанка пишет «РИА Новости».
Объем задолженности перед нерезидентами по отношению к ВВП по итогам 2022 г. составил 16,6%. Это стало минимальным показателем с 1993 г. Однако в I квартале 2023 г. отношение долга к ВВП продолжило снижение и достигло 15,45%, подсчитало агентство.
В марте ЦБ приводил данные, что на 1 января этого года внешний долг России составил $380,5 млрд. По итогам прошлого года он сократился на 21,1% ($101,8 млрд). На 1 января госдолг РФ снизился до 16,7% ВВП с 26,2% годом ранее, говорилось в материалах ЦБ.
В июле регулятор сообщил, что показатель за первое полугодие снизился на $33 млрд (8,7%). На 1 июля внешний долг России составлял $347,7 млрд. Регулятор связал динамику с сокращением обязательств прочих секторов по долговым инструментам, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования.