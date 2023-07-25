Газета
Экономика

МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России в 2023 году

Ведомости

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту ВВП России в 2023 г. на 0,8 п. п. до 1,5%. При этом прогноз на 2024 г. оставлен без изменений на уровне 1,3%. Это следует из материалов на сайте МВФ.

«Прогноз для России на 2023 г. был пересмотрен в сторону повышения на 0,8 п.п. до 1,5%, отражая достоверные данные (по розничной торговле, строительству и промышленному производству), которые указывают на высокие показатели в первом полугодии, причем этому способствовали значительные бюджетные стимулы», – говорится в докладе.

МВФ также повысил прогноз по росту глобального ВВП в 2023 г. на 0,2 п.п. до 3%. Аналогичный показатель ожидается и в 2024 г.

Ранее по теме: МВФ повысил прогноз по росту мировой экономики до 3%

21 июля Банк России заявил, что темп прироста ВВП страны в 2026 г. составит 1,5-2,5%. Прогноз был составлен с «учетом новых данных по динамике экономической активности в базовом сценарии». Согласно прогнозу, темп прироста ВВП составит 1,5-2,5% в 2023 г., 0,5-2,5% в 2024 г., 1-2% в 2025 г. ЦБ также дал прогноз по инфляции на 2023 г. Она ускорится с 5,5 до 5,7%, считает регулятор. 21 июля совет директоров ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 1 п. п. до 8,5%. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных