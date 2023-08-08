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Экономика

Москва выделит почти 2,9 трлн рублей на строительство за три года

Ведомости

На строительство различных объектов в Москве в 2023-2025 гг. будет выделено 2,88 трлн руб., сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов в рамках Московского урбанистического форума (МУФ-2023).

По его словам, в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП) с начала года на строительство было выделено уже более 476 млрд руб., а к концу года объем вложений вырастет еще на 473,8 млрд руб.

«В 2024 г. будет выделено 960 млрд руб., а в 2025 г. – 970 млрд руб. За три года бюджет строительства составит более 2,88 трлн руб.», – приводит его слова ТАСС.

Такой объем вложений, добавил Загрутдинов, позволяет реализовывать все городские градостроительные программы

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за 11 лет инвестиции в основной капитал Москвы выросли в 6,9 раза до 30 трлн руб. В прошлом году Москва получила более 5,9 трлн руб. в качестве инвестиций, что на 2,2% больше по сравнению с 2021 г. Основными направлениями для инвесторов стали транспортная и строительная отрасли, обрабатывающие предприятия, а также научная и IT-сферы, сообщил Собянин.

В Москве с 4 августа до 10 сентября проходит Московский урбанистический форум (МУФ), где эксперты и жители обсуждают перспективы развития мегаполисов. Мероприятия МУФ проходят на четырех площадках: Зарядье, Лужники, Манеж и Гостиный Двор. По данным организаторов, ежедневно в рамках МУФ идут почти 350 событий. Мероприятие, как ожидается, станет самым масштабным за всю историю своего проведения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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