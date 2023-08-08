Москва выделит почти 2,9 трлн рублей на строительство за три года

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за 11 лет инвестиции в основной капитал Москвы выросли в 6,9 раза до 30 трлн руб. В прошлом году Москва получила более 5,9 трлн руб. в качестве инвестиций, что на 2,2% больше по сравнению с 2021 г. Основными направлениями для инвесторов стали транспортная и строительная отрасли, обрабатывающие предприятия, а также научная и IT-сферы, сообщил Собянин.