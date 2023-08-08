Путин возложил на Росалкогольрегулирование контроль за табачным рынком

13 июня президент подписал закон о государственном регулировании табачного рынка, который устанавливает правовые основы производства и оборота табачных изделий в России, а также специализированного госконтроля в этой сфере. Производство, хранение и поставка табачной и никотинсодержащей продукции и сырья для их выпуска, импорт и экспорт такой продукции относятся к категории товаров, которым обязательно необходима лицензия. Ее наличие будет необходимо с 1 марта 2024 г.