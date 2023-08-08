Путин возложил на Росалкогольрегулирование контроль за табачным рынком
Президент России Владимир Путин возложил на Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка функции по контролю в области производства и оборота табачных изделий. Указ главы государства опубликован на портале нормативно-правовых актов.
Согласно документу, Росалкогольрегулирование будет переименовано в Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачным рынками. Помимо прежних функций ведомство будет заниматься надзором в области производства и оборота табачных изделий, табачной и никотиносодержащей продукции, а также сырья для их производства.
В течение полугода правительству необходимо решить организационные и финансовые вопросы, а также определить численность сотрудников ведомства с учетом новых полномочий и привести акты в соответствии с указом. Помимо этого необходимо уточнить функции федеральных органов в области производства табачных изделий в связи принятием закона «О государственном регулировании производства и оборота табачной продукции».
Указ вступает в силу с 1 сентября 2023 г., говорится в документе.
13 июня президент подписал закон о государственном регулировании табачного рынка, который устанавливает правовые основы производства и оборота табачных изделий в России, а также специализированного госконтроля в этой сфере. Производство, хранение и поставка табачной и никотинсодержащей продукции и сырья для их выпуска, импорт и экспорт такой продукции относятся к категории товаров, которым обязательно необходима лицензия. Ее наличие будет необходимо с 1 марта 2024 г.