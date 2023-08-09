Профицит счета платежного баланса России снизился в январе - июле в 6,5 раза

Ранее министр экономического развития Максим Решетников, комментируя ослабление рубля, заявил, что российская экономика находится под давлением ощутимо снизившихся экспортных цен. Министр рассказал, что ведомство в этом месяце направит в правительство уточненный трехлетний макропрогноз, при подготовке проанализирует причины снижения экспорта и роста импорта, а также то, насколько принятых мер в этом направлении достаточно.