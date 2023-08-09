Профицит счета платежного баланса России снизился в январе - июле в 6,5 раза
Профицит текущего счета платежного баланса России за первые семь месяцев составил $25,2 млрд, что, согласно предварительной оценке ЦБ, в 6,56 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
В июле положительное сальдо текущего счета сложилось на отметке $1,8 млрд после $1,2 млрд месяцем ранее. Положительное сальдо внешней торговли товарами России за январь - июль составило $64,4 млрд, что почти в 3,2 раза меньше, чем за первые семь месяцев 2022 г. ($204 млрд).
«Сокращение профицита баланса внешней торговли товарами в январе – июле 2023 г. было вызвано уменьшением стоимости экспорта в результате снижения физических объемов поставок и мировых цен на основные товары российского экспорта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – говорится в материалах ЦБ.
При этом стоимостные объемы импорта продолжили восстановление – их величина за январь - июль превысила уровень аналогичного периода 2022 г. Дефицит баланса внешней торговли услугами за этот же период вырос более чем вдвое из-за оживления туристического потока из России за рубеж.
Совокупный дефицит первичных и вторичных доходов сократился до $18,8 млрд по сравнению с $29,7 млрд годом ранее «в результате уменьшения объема объявленных и начисленных российскими компаниями дивидендов в пользу нерезидентов».
Ранее министр экономического развития Максим Решетников, комментируя ослабление рубля, заявил, что российская экономика находится под давлением ощутимо снизившихся экспортных цен. Министр рассказал, что ведомство в этом месяце направит в правительство уточненный трехлетний макропрогноз, при подготовке проанализирует причины снижения экспорта и роста импорта, а также то, насколько принятых мер в этом направлении достаточно.
По предварительным данным Минфина, дефицит федерального бюджета России за январь – июль составил 2,81 трлн руб., или 1,8% ВВП. Согласно действующему закону о бюджете, доходы на 2023 г. запланированы в объеме 26,1 трлн руб., расходы – 29 трлн, таким образом, дефицит ожидается на уровне 2,9 трлн, или 2% ВВП.