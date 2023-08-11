Кабмин рассчитывает на рост нефтегазовых доходов России в ближайшие месяцы

Нефтегазовые доходы в июле превысили 800 млрд руб. – это на 5% больше, чем годом ранее. Это наибольшее месячное значение с начала года. Ежемесячные объемы поступлений за январь – июнь не превышали 690 млрд руб. Месячная динамика нефтегазовых доходов к августу вышла на траекторию, превышающую их базовый уровень, напомнили в ведомстве. В последнем месяце лета в Минфине ожидают поступления сверхдоходов от продажи энергоресурсов.