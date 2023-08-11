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Экономика

Кабмин рассчитывает на рост нефтегазовых доходов России в ближайшие месяцы

Ведомости

Правительство России рассчитывает на рост в ближайшее время нефтегазовых доходов страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.

В июле нефтегазовые поступления выросли на 5% в годовом выражении, оказавшись выше утвержденного бюджетным правилом показателя на 73 млрд руб., отметил он.

«Мы рассчитываем, что они будут расти и в ближайшие месяцы», – заявил Мишустин.

Премьер также отметил рост ненефтегазовых доходов на 20% по итогам семи месяцев.

«Необходимо учитывать все возможные риски, оперативно на них реагировать, делать все, что нужно, для сохранения финансовой и бюджетной стабильности и обеспечения устойчивого роста», – добавил он.

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Доходы федерального бюджета за январь – июль 2023 г. сократились почти на 8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года до 14,5 трлн руб., сообщил ранее Минфин. Дефицит федерального бюджета России за январь – июль составил 2,81 трлн руб., или 1,8% ВВП.

Нефтегазовые доходы в июле превысили 800 млрд руб. – это на 5% больше, чем годом ранее. Это наибольшее месячное значение с начала года. Ежемесячные объемы поступлений за январь – июнь не превышали 690 млрд руб. Месячная динамика нефтегазовых доходов к августу вышла на траекторию, превышающую их базовый уровень, напомнили в ведомстве. В последнем месяце лета в Минфине ожидают поступления сверхдоходов от продажи энергоресурсов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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