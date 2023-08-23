Газета
Экономика

Мишустин заявил о быстрой адаптации российских предприятий к санкциям

Ведомости

Российские предприятия смогли быстро адаптироваться к новым условиям, несмотря на нарушение кооперационных связей и логистических маршрутов, а также закрытие традиционных экспортных рынков из-за санкций недружественных стран. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время очередного заседания кабмина.

По словам премьера, адаптации способствовали своевременно принятые решения и меры поддержки.

Мишустин также привел цифры, свидетельствующие о наращивании темпов выпуска продукции. Например, индекс производства обрабатывающей промышленности увеличился более чем на 6% за первые шесть месяцев 2023 г. Планируется, что те направления, где произошел наибольший спад, также выйдут в «зеленую» зону по итогам года.

«В части автотранспортных средств рост может составить около 2%, в сегменте машин и оборудования – примерно 3,5%, а в секторе лекарственных средств и препаратов – почти 8%», – отметил Мишустин.

22 августа президент Владимир Путин заявил, что Россия по итогам 2022 г. вошла в пятерку крупнейших экономик мира. Глава государства отметил, что темпы роста российской экономики и текущая бюджетная ситуация имеют устойчивый характер и не несут рисков.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных