Мишустин заявил о быстрой адаптации российских предприятий к санкциям

Мишустин также привел цифры, свидетельствующие о наращивании темпов выпуска продукции. Например, индекс производства обрабатывающей промышленности увеличился более чем на 6% за первые шесть месяцев 2023 г. Планируется, что те направления, где произошел наибольший спад, также выйдут в «зеленую» зону по итогам года.