Мишустин заявил о быстрой адаптации российских предприятий к санкциям
Российские предприятия смогли быстро адаптироваться к новым условиям, несмотря на нарушение кооперационных связей и логистических маршрутов, а также закрытие традиционных экспортных рынков из-за санкций недружественных стран. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время очередного заседания кабмина.
По словам премьера, адаптации способствовали своевременно принятые решения и меры поддержки.
Мишустин также привел цифры, свидетельствующие о наращивании темпов выпуска продукции. Например, индекс производства обрабатывающей промышленности увеличился более чем на 6% за первые шесть месяцев 2023 г. Планируется, что те направления, где произошел наибольший спад, также выйдут в «зеленую» зону по итогам года.
«В части автотранспортных средств рост может составить около 2%, в сегменте машин и оборудования – примерно 3,5%, а в секторе лекарственных средств и препаратов – почти 8%», – отметил Мишустин.
22 августа президент Владимир Путин заявил, что Россия по итогам 2022 г. вошла в пятерку крупнейших экономик мира. Глава государства отметил, что темпы роста российской экономики и текущая бюджетная ситуация имеют устойчивый характер и не несут рисков.