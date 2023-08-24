Министр финансов ЮАР заявил об укреплении экономических связей с Россией
Экономические связи между Россией Южноафриканской Республикой укрепляются вопреки логистическим трудностям, возникшим из-за последствий конфликта на Украине, заявил в интервью «РИА Новости» министр финансов ЮАР Инок Годонгвана.
«Экономические отношения с Россией растут, в этом нет никаких сомнений. Например, сейчас есть компании из России, которые хотят помочь нам в области энергетики, что весьма позитивно. Наши экономические отношения прочны», – рассказал африканский чиновник в кулуарах саммита БРИКС, который прошел в ЮАР.
Годонгвана добавил, что санкции Запада привели к срыву логистических цепочек, однако обе страны работают над исправлением ситуации.
Саммит БРИКС проходил в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Президент России Владимир Путин участвовал в саммите по видеосвязи, очно Россию на мероприятии представил министр иностранных дел Сергей Лавров.
По итогам саммита страны БРИКС подписали декларацию. Она получила название «Йоханнесбург-2». Официальные приглашения на вступление в БРИКС получили Аргентина, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ. Полноценное членство новых стран в организации начнется с 1 января 2024 г. Позже Лавров объяснил, что при принятии решений о приглашении стран учитывались их вес, авторитет и позиции на международной арене, название объединения в связи с расширением менять не планируется.