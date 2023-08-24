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Экономика

Министр финансов ЮАР заявил об укреплении экономических связей с Россией

Ведомости

Экономические связи между Россией Южноафриканской Республикой укрепляются вопреки логистическим трудностям, возникшим из-за последствий конфликта на Украине, заявил в интервью «РИА Новости» министр финансов ЮАР Инок Годонгвана.

«Экономические отношения с Россией растут, в этом нет никаких сомнений. Например, сейчас есть компании из России, которые хотят помочь нам в области энергетики, что весьма позитивно. Наши экономические отношения прочны», – рассказал африканский чиновник в кулуарах саммита БРИКС, который прошел в ЮАР.

Годонгвана добавил, что санкции Запада привели к срыву логистических цепочек, однако обе страны работают над исправлением ситуации.

Саммит БРИКС проходил в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Президент России Владимир Путин участвовал в саммите по видеосвязи, очно Россию на мероприятии представил министр иностранных дел Сергей Лавров.

По итогам саммита страны БРИКС подписали декларацию. Она получила название «Йоханнесбург-2». Официальные приглашения на вступление в БРИКС получили Аргентина, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ. Полноценное членство новых стран в организации начнется с 1 января 2024 г. Позже Лавров объяснил, что ​​при принятии решений о приглашении стран учитывались их вес, авторитет и позиции на международной арене, название объединения в связи с расширением менять не планируется.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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