Министр финансов ЮАР заявил об укреплении экономических связей с Россией

По итогам саммита страны БРИКС подписали декларацию. Она получила название «Йоханнесбург-2». Официальные приглашения на вступление в БРИКС получили Аргентина, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ. Полноценное членство новых стран в организации начнется с 1 января 2024 г. Позже Лавров объяснил, что ​​при принятии решений о приглашении стран учитывались их вес, авторитет и позиции на международной арене, название объединения в связи с расширением менять не планируется.