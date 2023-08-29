Чернышенко: на развитие туризма в РФ будут выделять не менее 48 млн рублей в год
На развитие отечественной туристической отрасли государство будет выделять не менее 48 млн руб. ежегодно, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, курирующий это направление.
«Сегодня принято решение, что 48 млрд руб. – это будет ежегодный базовый бюджет туризма», – сказал он (цитата по ТАСС).
Всего финансирование туризма увеличилось в 14 раз, подчеркнул Чернышенко: с 3,7 млрд руб. в 2018 г. до более 50 млрд руб. в 2023 г. В целом на реализацию нацпроекта по развитию отрасли на 2021-2023 гг. было выделено 150 млрд руб. По оценке вице-премьера, доля туризма в ВВП России может вырасти с 2,6% до 4-5% благодаря этим мерам.
По итогам прошедшей сегодня стратегической сессии по туризму, рассказал Чернышенко, было решено продолжить программы льготного кредитования туристической инфраструктуры и поддержки строительства модульных отелей, продвижение туристического продукта на зарубежных рынках и др.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в свою очередь в ходе сессии рассказал, что на фоне увеличивающегося спроса «надо комплексно подходить к развитию всей туристической отрасли, чтобы качество сервиса в этой сфере вывести на более высокий уровень». В частности, необходимо продолжать обновление гостиничной базы, повышать транспортную доступность, а также производить средства передвижения для туристов.
На прошлой неделе замглавы Минэка Дмитрий Вахруков сообщил, что число туристов, размещенных в российских гостиницах, увеличилось за январь – июнь более чем на 16% в годовом выражении. Для поддержания растущего спроса государству важно продолжать развивать туристическую инфраструктуру и обеспечивать отрасль кадрами, добавил он.
По поручению президента к 2030 г. в России должны заработать круглогодичные морские курорты, рассчитанные на размещение не менее 10 млн туристов в год. Как говорил ранее Чернышенко, приоритетными также могут стать курорты «Золотые пески России» и Саки в Крыму, Каспийский прибрежный кластер в Дагестане, «Русская Балтика» в Калининграде и др.
Власти ожидают, что развитие федеральных круглогодичных курортов поспособствует выполнению задач нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», ключевой показатель которого – увеличение количества внутренних туристических поездок по России до 140 млн к 2030 г.