Чернышенко: на развитие туризма в РФ будут выделять не менее 48 млн рублей в год

Всего финансирование туризма увеличилось в 14 раз, подчеркнул Чернышенко: с 3,7 млрд руб. в 2018 г. до более 50 млрд руб. в 2023 г. В целом на реализацию нацпроекта по развитию отрасли на 2021-2023 гг. было выделено 150 млрд руб. По оценке вице-премьера, доля туризма в ВВП России может вырасти с 2,6% до 4-5% благодаря этим мерам.