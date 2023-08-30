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Экономика

Новак анонсировал новые меры для стабилизации цен на топливо

Ведомости

Правительство прорабатывает новые меры, которые позволят стабилизировать ситуацию на рынке топлива России, пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера Александра Новака. 

По его словам, на рынке топлива в целом отсутствует дефицит предложения, на бирже наблюдается баланс. При этом власти намерены не допустить существенных колебаний цен на топливо на внутреннем рынке.

Новак сообщил, что в ближайшее время может быть составлен список компаний, которые смогут экспортировать топливо. Также кабмин планирует увеличить нормативы минимальных поставок топлива на биржу и оптимизировать график ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах, чтобы обеспечить рынок предложением. 

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«Что касается ценообразования, то идет работа с компаниями по обеспечению биржи необходимыми объемами, чтобы не было дефицита на бирже и был баланс спроса и предложения. Будет принят список спецэкспортеров, чтобы ограничить серый экспорт. В ближайшее время буквально», – сказал он.

Ранее 24 августа Минэнерго не поддержало идею госрегулирования цен на дизельное топливо. С такой просьбой к премьер-министру Михаилу Мишустину обратилась Ассоциация грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс». В Минэнерго посчитали, что такая мера приведет к нехватке продукции. Там объяснили «волатильность на бирже» восстановлением цен на российские нефтепродукты на мировом рынке и изменением курса рубля. Кроме того, отметили в министерстве, летом цены на топливо «растут традиционно». В Минэнерго уточнили, что для стабилизации цен регулярно проводятся совещания с участниками рынка.

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23 августа Минэнерго рекомендовало нефтяным компаниям сдерживать цены на дизельное топливо в мелком опте в сельскохозяйственных регионах России. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы министерства. Он отметил, что Минэнерго вместе с Минсельхозом обсудило проблемы с обеспечением аграриев дизтопливом на региональных нефтебазах. На фоне высокой загрузки железнодорожных направлений на юге страны в туристический сезон возникли сложности с ритмичностью поставок топлива, говорится в комментариях Минэнерго.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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