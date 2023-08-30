Новак анонсировал новые меры для стабилизации цен на топливо

Ранее 24 августа Минэнерго не поддержало идею госрегулирования цен на дизельное топливо. С такой просьбой к премьер-министру Михаилу Мишустину обратилась Ассоциация грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс». В Минэнерго посчитали, что такая мера приведет к нехватке продукции. Там объяснили «волатильность на бирже» восстановлением цен на российские нефтепродукты на мировом рынке и изменением курса рубля. Кроме того, отметили в министерстве, летом цены на топливо «растут традиционно». В Минэнерго уточнили, что для стабилизации цен регулярно проводятся совещания с участниками рынка.