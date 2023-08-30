Новак анонсировал новые меры для стабилизации цен на топливо
Правительство прорабатывает новые меры, которые позволят стабилизировать ситуацию на рынке топлива России, пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера Александра Новака.
По его словам, на рынке топлива в целом отсутствует дефицит предложения, на бирже наблюдается баланс. При этом власти намерены не допустить существенных колебаний цен на топливо на внутреннем рынке.
Новак сообщил, что в ближайшее время может быть составлен список компаний, которые смогут экспортировать топливо. Также кабмин планирует увеличить нормативы минимальных поставок топлива на биржу и оптимизировать график ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах, чтобы обеспечить рынок предложением.
«Что касается ценообразования, то идет работа с компаниями по обеспечению биржи необходимыми объемами, чтобы не было дефицита на бирже и был баланс спроса и предложения. Будет принят список спецэкспортеров, чтобы ограничить серый экспорт. В ближайшее время буквально», – сказал он.
Ранее 24 августа Минэнерго не поддержало идею госрегулирования цен на дизельное топливо. С такой просьбой к премьер-министру Михаилу Мишустину обратилась Ассоциация грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс». В Минэнерго посчитали, что такая мера приведет к нехватке продукции. Там объяснили «волатильность на бирже» восстановлением цен на российские нефтепродукты на мировом рынке и изменением курса рубля. Кроме того, отметили в министерстве, летом цены на топливо «растут традиционно». В Минэнерго уточнили, что для стабилизации цен регулярно проводятся совещания с участниками рынка.
23 августа Минэнерго рекомендовало нефтяным компаниям сдерживать цены на дизельное топливо в мелком опте в сельскохозяйственных регионах России. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы министерства. Он отметил, что Минэнерго вместе с Минсельхозом обсудило проблемы с обеспечением аграриев дизтопливом на региональных нефтебазах. На фоне высокой загрузки железнодорожных направлений на юге страны в туристический сезон возникли сложности с ритмичностью поставок топлива, говорится в комментариях Минэнерго.