Минэнерго не поддержало идею госрегулирования цен на дизельное топливо

Грузоперевозчики предложили зафиксировать цену на дизельное топливо на уровне ниже 60 руб. за литр, на котором она была несколько недель назад. По словам президента ассоциации Владимира Матягина, за неделю стоимость дизеля на ряде АЗС регионов Центральной и Южной России достигла 68–70 руб. за литр. В письме отмечается, что это может повлиять на стоимость логистики, которая увеличит конечную стоимость товара.