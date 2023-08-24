Минэнерго не поддержало идею госрегулирования цен на дизельное топливо
Ассоциация грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» (в организацию входит более 200 компаний) направило премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с просьбой ввести госрегулирование цен на дизельное топливо. В Минэнерго посчитали, что такая мера приведет к нехватке продукции, сообщают «Известия».
Грузоперевозчики предложили зафиксировать цену на дизельное топливо на уровне ниже 60 руб. за литр, на котором она была несколько недель назад. По словам президента ассоциации Владимира Матягина, за неделю стоимость дизеля на ряде АЗС регионов Центральной и Южной России достигла 68–70 руб. за литр. В письме отмечается, что это может повлиять на стоимость логистики, которая увеличит конечную стоимость товара.
В Минэнерго заявили, что госрегулирование цен может привести к нехватке продукции. Там объяснили «волатильность на бирже» восстановлением цен на российские нефтепродукты на мировом рынке и изменением курса рубля. Кроме того, отметили в министерстве, летом цены на топливо «растут традиционно». В Минэнерго уточнили, что для стабилизации цен регулярно проводятся совещания с участниками рынка.
14 августа стало известно, что Минэнерго рассмотрит введение лицензирования экспорта нефтепродуктов в рамках борьбы с ростом цен на топливо на внутреннем рынке. Ранее «Интерфакс» писал со ссылкой на источники, что такое поручение дал вице-премьер Александр Новак.
Дизель в рознице дорожает вслед за резким ростом биржевых котировок. Оптовые цены на летнее дизтопливо на товарной бирже СПбМТСБ с марта по начало июля держались в пределах 48 000–52 000 руб./т, но с середины июля перешли к росту. С начала августа цена дизеля на бирже обновила исторический рекорд уже несколько раз, превысив 67 000 руб./т.
По данным Росстата, с 15 по 21 августа потребительские цены на дизель ускорили рост до 1,3% с 0,7% на неделе с 8 по 14 августа. При этом с начала года топливо поднялось в цене на 2,7%.