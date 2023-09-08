Экономист Миронов спрогнозировал рост внутреннего спроса в 2024 году

8 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании правительства по проекту бюджета на 2024 г. сообщил о росте ВВП страны более чем на 2% с января по июль. Экономический рост, который наметился в третьем квартале, удалось закрепить, отметил он.