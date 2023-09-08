Экономист Миронов спрогнозировал рост внутреннего спроса в 2024 году
Значительную долю российского бюджета в 2024 г. составят расходы в социальной сфере, а соцвыплаты станут стимулом для роста внутреннего спроса. Об этом рассказал «Ведомостям» заместитель директора института «Центр развития» ВШЭ Валерий Миронов.
«Повышение заработных плат на оборонных предприятиях и выплат военнослужащим привело к увеличению доходов. Это стимулирует экономический рост», — отметил Миронов.
Среди ключевых направлений расходов в бюджете России на 2024 г. эксперт назвал поддержку фармацевтической и продовольственной отраслей, а также расходы на цифровую индустриализацию и военные нужды.
8 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании правительства по проекту бюджета на 2024 г. сообщил о росте ВВП страны более чем на 2% с января по июль. Экономический рост, который наметился в третьем квартале, удалось закрепить, отметил он.
Подготовку проекта бюджета России на 2024 г. почти завершили. В приоритете будет выполнение всех социальных обязательств перед гражданами в полном объеме, добавил премьер.