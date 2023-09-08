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Экономика

Экономист Миронов спрогнозировал рост внутреннего спроса в 2024 году

Ведомости

Значительную долю российского бюджета в 2024 г. составят расходы в социальной сфере, а соцвыплаты станут стимулом для роста внутреннего спроса. Об этом рассказал «Ведомостям» заместитель директора института «Центр развития» ВШЭ Валерий Миронов.

«Повышение заработных плат на оборонных предприятиях и выплат военнослужащим привело к увеличению доходов. Это стимулирует экономический рост», — отметил Миронов. 

Среди ключевых направлений расходов в бюджете России на 2024 г. эксперт назвал поддержку фармацевтической и продовольственной отраслей, а также расходы на цифровую индустриализацию и военные нужды.

Ранее по теме: Мишустин заявил о закреплении экономического роста в России

8 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании правительства по проекту бюджета на 2024 г. сообщил о росте ВВП страны более чем на 2% с января по июль. Экономический рост, который наметился в третьем квартале, удалось закрепить, отметил он.

Подготовку проекта бюджета России на 2024 г. почти завершили. В приоритете будет выполнение всех социальных обязательств перед гражданами в полном объеме, добавил премьер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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