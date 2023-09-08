Нефтяники пообещали обеспечить аграриев необходимым объемом топлива

Как писали ранее «Ведомости», за семь месяцев этого года, по данным Росстата, НПЗ произвели 25,6 млн т бензина (+3,7% год к году) и 51,9 млн т дизельного топлива (+6,8%). В июле этого года было выпущено 3,8 млн т бензина, что на 1% меньше показателя июля 2022 г. и на 3,2% больше в сравнении с предыдущим месяцем 2023 г. Выпуск моторного топлива в России при этом стагнирует на фоне рекордного роста оптовых цен на него на товарной бирже СПбМТСБ.