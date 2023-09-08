Нефтяники пообещали обеспечить аграриев необходимым объемом топлива
Вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание с представителями нефтяных компаний о поставках топлива российским сельхозпроизводителям. Нефтяники пообещали обеспечить снабжение в необходимом объеме, сообщила пресс-служба правительства.
«Участники отметили отсутствие дефицита автомобильного топлива. Представители нефтяных компаний пообещали снабжение аграриев автомобильным топливом в необходимом отрасли объеме», – говорится в сообщении.
В совещании также приняли участие замглавы Минсельхоза Оксана Лут и первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин.
6 сентября министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил о риске срыва уборочной кампании и сева озимых из-за нехватки горюче-смазочных материалов (ГСМ) для аграриев в некоторых регионах. На совместном заседании комитетов Госдумы по контролю и по аграрным вопросам он рассказал, что неделю назад шла речь лишь о высоких ценах на ГСМ, сейчас же под вопросом оказалось само наличие горючего. Патрушев также предложил временно запретить экспорт нефтепродуктов до стабилизации ситуации.
Замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин тогда же рассказал, что работа с нефтяниками по обеспечению аграриев топливом ведется. Он также сообщил о внесенном на рассмотрение кабмина и администрации президента законопроекта о запрете «серого» экспорта нефтепродуктов.
Как писали ранее «Ведомости», за семь месяцев этого года, по данным Росстата, НПЗ произвели 25,6 млн т бензина (+3,7% год к году) и 51,9 млн т дизельного топлива (+6,8%). В июле этого года было выпущено 3,8 млн т бензина, что на 1% меньше показателя июля 2022 г. и на 3,2% больше в сравнении с предыдущим месяцем 2023 г. Выпуск моторного топлива в России при этом стагнирует на фоне рекордного роста оптовых цен на него на товарной бирже СПбМТСБ.