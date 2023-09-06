Минсельхоз опасается срыва полевых работ из-за дефицита горючего
Из-за нехватки горюче-смазочных материалов (ГСМ) для аграриев в некоторых регионах есть риск срыва уборочной кампании и сева озимых, заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на совместном заседании комитетов Госдумы по контролю и по аграрным вопросам.
По его словам, еще неделю назад шла речь лишь о высоких ценах на ГСМ, сейчас же под вопросом оказалось само наличие горючего.
«Нам нужно, чтобы в наличии был ГСМ. Нужно эту задачу решить, чтобы в наличии это появилось. Потому что у нас проблема именно уже с наличием. Сейчас остановим и уборочную, и не отсеимся по озимым. Это будет катастрофа», – приводит его слова ТАСС.
Министр при этом предложил временно запретить экспорт нефтепродуктов до стабилизации ситуации.
Замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин на этом же заседании отметил, что ведомство в ежедневном режиме ведет работу с НПЗ по доведению необходимых объемов до сельхозпотребителей.
«Министерство сельского хозяйства заявило потребность в 500 000 тонн для завершения посевной в сентябре – ноябре. Проработано с "Роснефтью"», – сказал он.
Сегодня состоится совещание также с НПЗ из регионов, где "Роснефть" не является доминирующей, добавил чиновник.
Сорокин также рассказал 6 сентября, что Минэнерго внесло в администрацию президента и правительство законопроект о запрете «серого» экспорта нефтепродуктов, в соответствии с которым право на поставки за рубеж будет только у НПЗ. Сейчас из-за разницы экспортных и внутренних цен многие недобросовестные игроки покупают нефтепродукты, за которые из бюджета РФ выплачен демпфер, а потом продают на экспорт, отметил он.
Как писали ранее «Ведомости», за семь месяцев этого года, по данным Росстата, НПЗ произвели 25,6 млн т бензина (+3,7% год к году) и 51,9 млн т дизельного топлива (+6,8%). В июле этого года было выпущено 3,8 млн т бензина, что на 1% меньше показателя июля 2022 г. и на 3,2% больше в сравнении с предыдущим месяцем 2023 г. Выпуск моторного топлива в России при этом стагнирует на фоне рекордного роста оптовых цен на него на товарной бирже СПбМТСБ.
5 сентября глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский рассказал, что поставки российского зерна в начавшемся 1 июля 2023-2024 сельскохозяйственном году могут превысить 60 млн т – рекордный результат предыдущего сезона. В августе было экспортировано 7,7 млн т зерна, что также является рекордным месячным показателем, добавил он.