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Экономика

Минэнерго Украины заявило о стремлении вытеснить Россию с мирового рынка урана

Ведомости

Украина работает над наращиванием производства урана, это поможет вытеснить Россию с мирового рынка в этой области, сообщает пресс-служба минэнерго Украины.

«К сожалению, Россия до сих пор контролирует значительную часть мирового рынка урана. Это замедляет вопрос введения санкций, ведь многие компании имеют контракты с россиянами по поставкам урана. Но мы упорно работаем, чтобы вытеснить их с этого рынка, а также над наращиванием производства урана в Украине», – цитирует министерство главу ведомства Германа Галущенко в Facebook (принадлежит Meta – признана экстремистской и запрещена в РФ).

Министр добавил, что производство урана для Украины является «составляющей национальной безопасности».

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10 сентября Галущенко сообщил о получении украинской компанией «Энергоатом» первой партии ядерного топлива от американской Westinghouse. «Это большой день для украинской энергетики, для нашего сотрудничества с США и Швецией, где расположен соответствующий завод», – говорил министр.

23 августа министр энергетики Великобритании Грант Шаппс во время визита в Киев объявил о выделении Украине 192 млн фунтов стерлингов ($245 млн) на покупку ядерного топлива у производителей, включая британские компании. 

В июне украинская редакция Forbes сообщила, что к 2050 г. Украина планирует стать «энергетическим хабом Европы» после того, как в энергетику страны будет инвестировано более $400 млрд. При этом украинские эксперты назвали данный прогноз оторванным от реальности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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