Минэнерго Украины заявило о стремлении вытеснить Россию с мирового рынка урана
Украина работает над наращиванием производства урана, это поможет вытеснить Россию с мирового рынка в этой области, сообщает пресс-служба минэнерго Украины.
«К сожалению, Россия до сих пор контролирует значительную часть мирового рынка урана. Это замедляет вопрос введения санкций, ведь многие компании имеют контракты с россиянами по поставкам урана. Но мы упорно работаем, чтобы вытеснить их с этого рынка, а также над наращиванием производства урана в Украине», – цитирует министерство главу ведомства Германа Галущенко в Facebook (принадлежит Meta – признана экстремистской и запрещена в РФ).
Министр добавил, что производство урана для Украины является «составляющей национальной безопасности».
10 сентября Галущенко сообщил о получении украинской компанией «Энергоатом» первой партии ядерного топлива от американской Westinghouse. «Это большой день для украинской энергетики, для нашего сотрудничества с США и Швецией, где расположен соответствующий завод», – говорил министр.
23 августа министр энергетики Великобритании Грант Шаппс во время визита в Киев объявил о выделении Украине 192 млн фунтов стерлингов ($245 млн) на покупку ядерного топлива у производителей, включая британские компании.
В июне украинская редакция Forbes сообщила, что к 2050 г. Украина планирует стать «энергетическим хабом Европы» после того, как в энергетику страны будет инвестировано более $400 млрд. При этом украинские эксперты назвали данный прогноз оторванным от реальности.