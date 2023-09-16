Минэнерго Украины заявило о стремлении вытеснить Россию с мирового рынка урана

«К сожалению, Россия до сих пор контролирует значительную часть мирового рынка урана. Это замедляет вопрос введения санкций, ведь многие компании имеют контракты с россиянами по поставкам урана. Но мы упорно работаем, чтобы вытеснить их с этого рынка, а также над наращиванием производства урана в Украине», – цитирует министерство главу ведомства Германа Галущенко в Facebook (принадлежит Meta – признана экстремистской и запрещена в РФ).