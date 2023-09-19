В ФТС назвали главный источник дохода России после экспорта нефти и газа

«Экспорт продовольствия у нас становится главной статьей доходов в федеральный бюджет после нефти и газа. <...> У нас экспорт АПК хорошо растет. Президент об этом говорил – мы практически перевыполнили показатели по экспорту зерновых относительно прошлого года. В основном сейчас экспортируем зерновые, это львиная доля. Также – масличные культуры, масло, растительное масло, подсолнечник», – уточнил Давыдов.