В ФТС назвали главный источник дохода России после экспорта нефти и газа
Продажа продовольствия за границу становится ключевым источником дохода страны после экспорта нефти и газа. Об этом сообщил РИА «Новости» врио главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов.
«Экспорт продовольствия у нас становится главной статьей доходов в федеральный бюджет после нефти и газа. <...> У нас экспорт АПК хорошо растет. Президент об этом говорил – мы практически перевыполнили показатели по экспорту зерновых относительно прошлого года. В основном сейчас экспортируем зерновые, это львиная доля. Также – масличные культуры, масло, растительное масло, подсолнечник», – уточнил Давыдов.
Чиновник также назвал основных покупателей российского зерна – страны Ближнего Востока, Египет, Казахстан и Китай. Рынки этих государств для России уже являются традиционными, добавил врио главы ФТС.
По его данным, рост экспорта продукции агропромышленного комплекса в настоящий момент достигает примерно 70% «в весовом выражении», а в стоимостном – «поменьше из-за конъюнктуры цен».
Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин ранее заявлял, что ключевыми покупателями российской пшеницы в новом сельскохозяйственном году стали страны Ближнего Востока и Северной Африки. В первые два месяца сезона общий объем экспорта продукта превысил 9 млн т.