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Экономика

В ФТС назвали главный источник дохода России после экспорта нефти и газа

Ведомости

Продажа продовольствия за границу становится ключевым источником дохода страны после экспорта нефти и газа. Об этом сообщил РИА «Новости» врио главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов.

«Экспорт продовольствия у нас становится главной статьей доходов в федеральный бюджет после нефти и газа. <...> У нас экспорт АПК хорошо растет. Президент об этом говорил – мы практически перевыполнили показатели по экспорту зерновых относительно прошлого года. В основном сейчас экспортируем зерновые, это львиная доля. Также –  масличные культуры, масло, растительное масло, подсолнечник», – уточнил Давыдов.

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Чиновник также назвал основных покупателей российского зерна – страны Ближнего Востока, Египет, Казахстан и Китай. Рынки этих государств для России уже являются традиционными, добавил врио главы ФТС. 

По его данным, рост экспорта продукции агропромышленного комплекса в настоящий момент достигает примерно 70% «в весовом выражении», а в стоимостном – «поменьше из-за конъюнктуры цен».

Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин ранее заявлял, что ключевыми покупателями российской пшеницы в новом сельскохозяйственном году стали страны Ближнего Востока и Северной Африки. В первые два месяца сезона общий объем экспорта продукта превысил 9 млн т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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