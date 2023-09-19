Экономист Рубини усомнился в возвращении инфляции в развитых странах к 2%

Ученый отметил, что экономический рост развитых стран сдерживает ряд структурных изменений. Среди них – старение населения и ограничение миграционных потоков. Также у государств увеличиваются расходы на борьбу с последствиями пандемии, изменениями климата и неравенством. Все это влияет на стоимость производства и увеличивает ее, добавил Рубини.