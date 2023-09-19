Экономист Рубини усомнился в возвращении инфляции в развитых странах к 2%
Экономики развитых стран, в том числе Великобритании, США и государств Евросоюза в ближайшее время не смогут восстановить уровень инфляции в 2%. Таким прогнозом поделился в эфире Bloomberg TV профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини.
Ученый отметил, что экономический рост развитых стран сдерживает ряд структурных изменений. Среди них – старение населения и ограничение миграционных потоков. Также у государств увеличиваются расходы на борьбу с последствиями пандемии, изменениями климата и неравенством. Все это влияет на стоимость производства и увеличивает ее, добавил Рубини.
«Эпоха великой умеренности со стабильным ростом и инфляцией менее 2% подошла к завершению. Теперь норма инфляции в развитых странах может установиться на уровне от 3% до 4%», – уточнил профессор.
Европейский центральный банк из-за ускорения инфляции и роста цен на энергоносители может увеличить базовую ставку еще минимум на 0,25 п. п. до конца года. Такой прогноз дали 10 из 11 ранее опрошенных «Ведомостями» аналитиков. В августе уровень инфляции в Евросоюзе составил 5,3%.