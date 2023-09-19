Мишустин призвал привести городскую среду новых регионов к стандартам РФ

В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях нужно в кратчайшие сроки создать городскую среду по тем же стандартам, которые действуют во всех российских субъектах. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии по развитию инфраструктуры.