Мишустин призвал привести городскую среду новых регионов к стандартам РФ
В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях нужно в кратчайшие сроки создать городскую среду по тем же стандартам, которые действуют во всех российских субъектах. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии по развитию инфраструктуры.
Мишустин напомнил, что по инициативе президента России Владимира Путина для помощи регионам запустили новые финансовые инструменты: инфраструктурные облигации, бюджетные и специальные казначейские кредиты. Благодаря этим мерам строительная индустрия показывает высокие темпы роста, несмотря на внешние ограничения и санкции.
«По итогам первых семи месяцев объем работ увеличился почти на 9%. Вместе со смежными сферами и ЖКХ вклад отрасли в валовой внутренний продукт превысил 13%», – отметил премьер.
30 сентября 2022 г. Путин подписал договоры о вхождении новых регионов в состав России с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В феврале 2023 г. президент РФ пообещал наращивать масштабную программу восстановления новых регионов. 30 мая Мишустин сообщил, что основным ориентиром работы правительства является интеграция новых регионов России и достижение в них общероссийского уровня социально-экономического развития в ближайшие восемь лет.