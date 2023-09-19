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Экономика

Мишустин призвал привести городскую среду новых регионов к стандартам РФ

Ведомости

В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях нужно в кратчайшие сроки создать городскую среду по тем же стандартам, которые действуют во всех российских субъектах. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии по развитию инфраструктуры.

Мишустин напомнил, что по инициативе президента России Владимира Путина для помощи регионам запустили новые финансовые инструменты: инфраструктурные облигации, бюджетные и специальные казначейские кредиты. Благодаря этим мерам строительная индустрия показывает высокие темпы роста, несмотря на внешние ограничения и санкции.

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«По итогам первых семи месяцев объем работ увеличился почти на 9%. Вместе со смежными сферами и ЖКХ вклад отрасли в валовой внутренний продукт превысил 13%», – отметил премьер.

30 сентября 2022 г. Путин подписал договоры о вхождении новых регионов в состав России с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В феврале 2023 г. президент РФ пообещал наращивать масштабную программу восстановления новых регионов. 30 мая Мишустин сообщил, что основным ориентиром работы правительства является интеграция новых регионов России и достижение в них общероссийского уровня социально-экономического развития в ближайшие восемь лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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