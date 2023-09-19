СМИ: Таиланд может ввести налог на доходы иностранных резидентов
Таиланд планирует ввести налог на все иностранные доходы резидентов страны с 2024 г., пишет издание Bangkok Post со ссылкой на департамент доходов страны.
Источники в минфине Таиланда уточнили, что налог будет платиться за любой доход, полученный из-за границы. Норма в случае ее введения затронет как жителей страны, так и находящихся на ее территории по ВНЖ или долгосрочной визе.
Ранее Таиланд планировал начать собирать деньги с прибывающих иностранцев. Решение было одобрено правительством страны. Местные СМИ сообщали, что 150 бат (около $4) будут брать с прибывших в страну по морю или суше, а тем, кто воспользовался авиатранспортом, придется заплатить уже 300 бат (около $9).
Однако в апреле сбор за посещение иностранцами Таиланда был отложен до сентября этого года. Как отмечал министр туризма и спорта Фипхата Ратчакитпракарна, продолжающаяся задержка связана с проблемами реализации этого сбора, в частности, неясно, как проводить сбор при прибытии иностранцев по воде, в том числе на круизных лайнерах.