СМИ: Таиланд может ввести налог на доходы иностранных резидентов

Однако в апреле сбор за посещение иностранцами Таиланда был отложен до сентября этого года. Как отмечал министр туризма и спорта Фипхата Ратчакитпракарна, продолжающаяся задержка связана с проблемами реализации этого сбора, в частности, неясно, как проводить сбор при прибытии иностранцев по воде, в том числе на круизных лайнерах.