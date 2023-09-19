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СМИ: Таиланд может ввести налог на доходы иностранных резидентов

Ведомости

Таиланд планирует ввести налог на все иностранные доходы резидентов страны с 2024 г., пишет издание Bangkok Post со ссылкой на департамент доходов страны.

Источники в минфине Таиланда уточнили, что налог будет платиться за любой доход, полученный из-за границы. Норма в случае ее введения затронет как жителей страны, так и находящихся на ее территории по ВНЖ или долгосрочной визе.

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Ранее Таиланд планировал начать собирать деньги с прибывающих иностранцев. Решение было одобрено правительством страны. Местные СМИ сообщали, что 150 бат (около $4) будут брать с прибывших в страну по морю или суше, а тем, кто воспользовался авиатранспортом, придется заплатить уже 300 бат (около $9).

Однако в апреле сбор за посещение иностранцами Таиланда был отложен до сентября этого года. Как отмечал министр туризма и спорта Фипхата Ратчакитпракарна, продолжающаяся задержка связана с проблемами реализации этого сбора, в частности, неясно, как проводить сбор при прибытии иностранцев по воде, в том числе на круизных лайнерах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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