Минфин понизил прогноз поступлений дивидендов в бюджет на 2024 год

22 сентября правительство одобрило законопроект о федеральном бюджете на 2024 г. и на плановый период 2025 и 2026 гг. Согласно документу, доходы федеральной казны в 2024 г. составят 35 трлн руб. (19,4% ВВП), расходы – 36,6 трлн руб. (20,4% ВВП) соответственно, дефицит – 1,6 трлн руб. В 2025 г. доходы планируются на уровне 33,5 млрд руб. (17,6% ВВП), в 2026 г. – 34,1 трлн руб. (16,8% ВВП). Расходы составят 34,4 трлн (18,0% ВВП) и 35,6 трлн руб. (17,6% ВВП) соответственно. Таким образом, бюджет на 2025 г. сформирован с дефицитом в размере 900 млрд руб., а в 2026 г. – 1,5 трлн руб.