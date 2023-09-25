Минфин понизил прогноз поступлений дивидендов в бюджет на 2024 год
Министерство финансов понизило оценку поступлений дивидендов в бюджет в 2024 г. до 650 млрд руб., следует из материалов к проекту федерального бюджета, с которыми ознакомился «Интерфакс».
На 2024 г. поступления в виде дивидендов в бюджет прогнозируется на 23% меньше той суммы, которая была заложена в действующем бюджете на 2023 г. и плановый период 2024-2025 гг., – 845,2 млрд руб.
Минфин также понизил прогноз по дивидендам на 2025 г. – 585,1 млрд руб. против 823,6 млрд руб. В 2026 г. ожидаются поступления в размере 621,1 млрд руб.
При этом прогноз на 2023 г., напротив, вырос. Если в действующем бюджете было заложено 544,1 млрд руб., то в материалах к проекту бюджета на следующие три года говорится о 618,5 млрд руб. Основными источниками дохода федерального бюджета в части поступления дивидендов являются «Газпром», «Транснефть», Сбербанк и непубличный госхолдинг «Роснефтегаз».
22 сентября правительство одобрило законопроект о федеральном бюджете на 2024 г. и на плановый период 2025 и 2026 гг. Согласно документу, доходы федеральной казны в 2024 г. составят 35 трлн руб. (19,4% ВВП), расходы – 36,6 трлн руб. (20,4% ВВП) соответственно, дефицит – 1,6 трлн руб. В 2025 г. доходы планируются на уровне 33,5 млрд руб. (17,6% ВВП), в 2026 г. – 34,1 трлн руб. (16,8% ВВП). Расходы составят 34,4 трлн (18,0% ВВП) и 35,6 трлн руб. (17,6% ВВП) соответственно. Таким образом, бюджет на 2025 г. сформирован с дефицитом в размере 900 млрд руб., а в 2026 г. – 1,5 трлн руб.