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Экономика

На помощь пострадавшим от паводков в Забайкалье направят еще 500 млн рублей

Ведомости

Правительство направит дополнительные 500 млн руб. на восстановление и капитальный ремонт жилья, пострадавшего от паводков в Забайкалье. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

«Президент подчеркивал, что масштаб природных бедствий в некоторых районах носит абсолютно беспрецедентный характер. К сожалению, погодные катаклизмы традиционно испытывали на прочность многие наши регионы», – напомнил Мишустин.

Глава кабмина подчеркнул, что какими бы значительными не были последствия, крайне важно помогать людям и не оставлять их один на один с бедой. Паводки разрушали и повреждали дома в Забайкалье два года подряд. Сейчас восстановления и капитального ремонта требует жилье для 250 семей.

«На эти цели ранее было выделено 2 млрд 759 млн руб., сегодня дополнительно направим еще свыше полумиллиарда руб. Это решение позволит вернуть свое жилье сотням людей», – заключил Мишустин.

В 2021 г. власти Забайкалья оценили ущерб от трех волн паводков в 3,7 млрд руб. Тогда правительство РФ компенсировало региону средства, потраченные на оказание финансовой помощи гражданам. Всего на эти цели выделялось 89,5 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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