На помощь пострадавшим от паводков в Забайкалье направят еще 500 млн рублей
Правительство направит дополнительные 500 млн руб. на восстановление и капитальный ремонт жилья, пострадавшего от паводков в Забайкалье. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
«Президент подчеркивал, что масштаб природных бедствий в некоторых районах носит абсолютно беспрецедентный характер. К сожалению, погодные катаклизмы традиционно испытывали на прочность многие наши регионы», – напомнил Мишустин.
Глава кабмина подчеркнул, что какими бы значительными не были последствия, крайне важно помогать людям и не оставлять их один на один с бедой. Паводки разрушали и повреждали дома в Забайкалье два года подряд. Сейчас восстановления и капитального ремонта требует жилье для 250 семей.
«На эти цели ранее было выделено 2 млрд 759 млн руб., сегодня дополнительно направим еще свыше полумиллиарда руб. Это решение позволит вернуть свое жилье сотням людей», – заключил Мишустин.
В 2021 г. власти Забайкалья оценили ущерб от трех волн паводков в 3,7 млрд руб. Тогда правительство РФ компенсировало региону средства, потраченные на оказание финансовой помощи гражданам. Всего на эти цели выделялось 89,5 млн руб.