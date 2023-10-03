На помощь пострадавшим от паводков в Забайкалье направят еще 500 млн рублей

Глава кабмина подчеркнул, что какими бы значительными не были последствия, крайне важно помогать людям и не оставлять их один на один с бедой. Паводки разрушали и повреждали дома в Забайкалье два года подряд. Сейчас восстановления и капитального ремонта требует жилье для 250 семей.