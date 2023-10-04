Газета
Экономика

Нефтяные компании поддержали заградительные пошлины для ряда экспортеров топлива

Ведомости

Руководители нефтяных компаний, Минэнерго, ФАС и руководители комитетов Госдумы по аграрным вопросам и энергетике поддержали введение заградительных пошлин для отдельных категорий экспортеров топлива. Об этом сообщила пресс-служба правительства по итогам совещания по внутреннему рынку нефтепродуктов.

«Участники совещания поддержали подготовленные Минэнерго и Минфином меры стабилизации внутреннего рынка топлива по введению заградительных пошлин для отдельных категорий экспортеров», – говорится в сообщении по итогам совещания по внутреннему рынку нефтепродуктов, которое провел зампред правительства Александр Новак.

В кабмине уточнили, что такие меры сохранят экспорт только для добросовестных производителей, одновременно закрыв возможности для серого экспорта.

На совещании Новак также поручил компаниям «быстрее транслировать снижение биржевых цен на мелкий опт». Минэнерго отметило, что снижение цен произошло в 81 регионе, где цены упали от 500 до 15 000 руб. за тонну в зависимости от вида топлива. При этом цены на дизель в мелком опте снизились на 4900 руб. за тонну.

Ранее по теме: Как антимонопольные дела повлияют на цены на топливо в России

Также в ходе совещания участники отметили и падение цен на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. В частности, стоимость бензина снизилась на 16%, а дизеля – на 21%, следует из данных кабмина.

Минсельхозу, ФАС и регионам необходимо отслеживать наценки при продаже топлива для аграриев, такое поручение дал Новак. Также им необходимо обеспечить снижение цен у посредников, которые покупают дизель на нефтебазах.

27 сентября Новак анонсировал долгосрочные меры, которые правительство намерено принять после отмены временного запрета на экспорт бензина и дизтоплива. Кабмин рассматривает в том числе повышение заградительной экспортной пошлины на нефтепродукты в 2,5 раза до 50 000 руб./т, а также полный запрет на экспорт топлива компаниям, которые его не производят.

29 сентября ФАС сообщила, что территориальные управления ведомства начали возбуждать дела из-за цен на топливо. Основные нарушения служба обнаружила в южных регионах – Ростовской области, Ставропольском и Краснодарском краях, Дагестане, а также в Белгородской области.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных