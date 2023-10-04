Нефтяные компании поддержали заградительные пошлины для ряда экспортеров топлива

На совещании Новак также поручил компаниям «быстрее транслировать снижение биржевых цен на мелкий опт». Минэнерго отметило, что снижение цен произошло в 81 регионе, где цены упали от 500 до 15 000 руб. за тонну в зависимости от вида топлива. При этом цены на дизель в мелком опте снизились на 4900 руб. за тонну.