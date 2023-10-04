Нефтяные компании поддержали заградительные пошлины для ряда экспортеров топлива
Руководители нефтяных компаний, Минэнерго, ФАС и руководители комитетов Госдумы по аграрным вопросам и энергетике поддержали введение заградительных пошлин для отдельных категорий экспортеров топлива. Об этом сообщила пресс-служба правительства по итогам совещания по внутреннему рынку нефтепродуктов.
«Участники совещания поддержали подготовленные Минэнерго и Минфином меры стабилизации внутреннего рынка топлива по введению заградительных пошлин для отдельных категорий экспортеров», – говорится в сообщении по итогам совещания по внутреннему рынку нефтепродуктов, которое провел зампред правительства Александр Новак.
В кабмине уточнили, что такие меры сохранят экспорт только для добросовестных производителей, одновременно закрыв возможности для серого экспорта.
На совещании Новак также поручил компаниям «быстрее транслировать снижение биржевых цен на мелкий опт». Минэнерго отметило, что снижение цен произошло в 81 регионе, где цены упали от 500 до 15 000 руб. за тонну в зависимости от вида топлива. При этом цены на дизель в мелком опте снизились на 4900 руб. за тонну.
Также в ходе совещания участники отметили и падение цен на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. В частности, стоимость бензина снизилась на 16%, а дизеля – на 21%, следует из данных кабмина.
Минсельхозу, ФАС и регионам необходимо отслеживать наценки при продаже топлива для аграриев, такое поручение дал Новак. Также им необходимо обеспечить снижение цен у посредников, которые покупают дизель на нефтебазах.
27 сентября Новак анонсировал долгосрочные меры, которые правительство намерено принять после отмены временного запрета на экспорт бензина и дизтоплива. Кабмин рассматривает в том числе повышение заградительной экспортной пошлины на нефтепродукты в 2,5 раза до 50 000 руб./т, а также полный запрет на экспорт топлива компаниям, которые его не производят.
29 сентября ФАС сообщила, что территориальные управления ведомства начали возбуждать дела из-за цен на топливо. Основные нарушения служба обнаружила в южных регионах – Ростовской области, Ставропольском и Краснодарском краях, Дагестане, а также в Белгородской области.