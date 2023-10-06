Минпромторг может увеличить квоту на экспорт минудобрений до 18,5 млн тонн

В ноябре 2021 г. правительство ввело временные ограничения на экспорт азотных удобрений. Мишустин тогда пояснял, что в структуре производства минеральных азотных удобрений существенную часть занимает газ. Из-за роста цен на газ за рубежом возник дефицит удобрений, поэтому необходимо было не допустить их нехватку на внутрироссийском рынке и, как следствие, повышения цен на продовольствие.