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Экономика

Минпромторг может увеличить квоту на экспорт минудобрений до 18,5 млн тонн

Ведомости

Минпромторг подготовил проект постановления, согласно которому квота на вывоз минеральных удобрений может увеличиться до 18,5 млн тонн. Документ опубликован на портале правовых актов.

«Установить с 1 июня по 30 ноября 2023 г. включительно количественное ограничение на вывоз за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, минеральных удобрений в объеме 18,5 млн тонн», – говорится в проекте постановления.

С 1 июня ограничение действовало на уровне 16,33 млн тонн.

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В ноябре 2021 г. правительство ввело временные ограничения на экспорт азотных удобрений. Мишустин тогда пояснял, что в структуре производства минеральных азотных удобрений существенную часть занимает газ. Из-за роста цен на газ за рубежом возник дефицит удобрений, поэтому необходимо было не допустить их нехватку на внутрироссийском рынке и, как следствие, повышения цен на продовольствие.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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