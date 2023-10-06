Минпромторг может увеличить квоту на экспорт минудобрений до 18,5 млн тонн
Минпромторг подготовил проект постановления, согласно которому квота на вывоз минеральных удобрений может увеличиться до 18,5 млн тонн. Документ опубликован на портале правовых актов.
«Установить с 1 июня по 30 ноября 2023 г. включительно количественное ограничение на вывоз за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, минеральных удобрений в объеме 18,5 млн тонн», – говорится в проекте постановления.
С 1 июня ограничение действовало на уровне 16,33 млн тонн.
В ноябре 2021 г. правительство ввело временные ограничения на экспорт азотных удобрений. Мишустин тогда пояснял, что в структуре производства минеральных азотных удобрений существенную часть занимает газ. Из-за роста цен на газ за рубежом возник дефицит удобрений, поэтому необходимо было не допустить их нехватку на внутрироссийском рынке и, как следствие, повышения цен на продовольствие.