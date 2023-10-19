Совфед поддержал повышение лимита по соцвкладам до 100 000 рублей

Законопроект о социальных вкладах для россиян с низкими доходами был внесен в Госдуму в конце мая. Условия таких банковских продуктов будут предусматривать гарантированное начисление дохода в размере процентной ставки в привязке к ключевой ставке ЦБ. Максимальный размер средств на таких вкладах не сможет превышать 50 000 руб. Открываться эти продукты, в соответствии с проектом, будут только в рублях и только в банках, имеющих право на привлечение денежных средств физлиц во вклады и участвующих в системе обязательного страхования вкладов.