Совфед поддержал повышение лимита по соцвкладам до 100 000 рублей
Совет Федерации поддерживает увеличение лимита по соцвкладам с 50 000 руб. до 100 000 руб., заявил зампред верхней палаты парламента Николай Журавлев «Известиям».
Законопроект о социальных вкладах для россиян с низкими доходами был внесен в Госдуму в конце мая. Условия таких банковских продуктов будут предусматривать гарантированное начисление дохода в размере процентной ставки в привязке к ключевой ставке ЦБ. Максимальный размер средств на таких вкладах не сможет превышать 50 000 руб. Открываться эти продукты, в соответствии с проектом, будут только в рублях и только в банках, имеющих право на привлечение денежных средств физлиц во вклады и участвующих в системе обязательного страхования вкладов.
Журавлев отметил в разговоре с газетой, что доходность по соцвкладам планируется установить на 1 п. п. выше ключевой ставки ЦБ, а у одного человека может быть только один такой вклад. При повышении лимита до 100 000 руб. расходы банков «будут несущественными», а у необеспеченных россиян появится дополнительный стимул копить деньги, считает парламентарий. Законопроект, по оценке Журавлева, может быть принят этой осенью.
Представитель ЦБ заявил изданию, что допускают изменение основных параметров законопроекта при подготовке его ко второму чтению.
Как писали ранее «Ведомости», основные направления расходов бюджета в 2024 г. будут связаны с обороной и социальной политикой. Расходы на социальную политику составят 7,6 трлн руб. в 2025 г. и 7,8 трлн руб. в 2026 г., по сравнению с параметрами действующего трехлетнего бюджета и бюджетного прогноза это на 7 и 4% больше. Траты на нацэкономику сократятся – до 3,3 трлн руб. в 2025 и 2026 гг.