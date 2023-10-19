ФАС утвердила увеличение тарифов на отправку письм и бандеролей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) утвердила предельные максимальные уровни тарифов на услуги по пересылке внутренней письменной корреспонденции (карточек, писем, бандеролей), предоставляемых «Почтой России». Приказ ведомства опубликовали на портале правовой информации.
Цена за пересылку простой почтовой карточки увеличится до 20 руб., заказной – до 51 руб. Стоимость отправки простого письма весом до 20 г вырастет до 29 руб. Отправка письма с объявленной ценностью весом до 20 г будет стоить 139 руб., простой бандероли весом до 100 г – 48 руб.
В среднем цены вырастут на 6,6%, уточняет «РИА Новости».
В сентябре ФАС направила в правительство отрицательный отзыв на разработанную Минцифры стратегию отрасли связи до 2035 г. ФАС не устроили предложения разрешить операторам связи индексировать тарифы на уровень «не менее индекса потребительских цен», а также перенести часть издержек операторов по обслуживанию инфраструктуры на поставщиков контента.