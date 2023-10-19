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Экономика

ФАС утвердила увеличение тарифов на отправку письм и бандеролей

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) утвердила предельные максимальные уровни тарифов на услуги по пересылке внутренней письменной корреспонденции (карточек, писем, бандеролей), предоставляемых «Почтой России». Приказ ведомства опубликовали на портале правовой информации.

Цена за пересылку простой почтовой карточки увеличится до 20 руб., заказной – до 51 руб. Стоимость отправки простого письма весом до 20 г вырастет до 29 руб. Отправка письма с объявленной ценностью весом до 20 г будет стоить 139 руб., простой бандероли весом до 100 г – 48 руб.

В среднем цены вырастут на 6,6%, уточняет «РИА Новости».

Ранее по теме: ФАС выступила против индексации цен на связь выше уровня инфляции

В сентябре ФАС направила в правительство отрицательный отзыв на разработанную Минцифры стратегию отрасли связи до 2035 г. ФАС не устроили предложения разрешить операторам связи индексировать тарифы на уровень «не менее индекса потребительских цен», а также перенести часть издержек операторов по обслуживанию инфраструктуры на поставщиков контента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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