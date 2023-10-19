ФАС утвердила увеличение тарифов на отправку письм и бандеролей

Цена за пересылку простой почтовой карточки увеличится до 20 руб., заказной – до 51 руб. Стоимость отправки простого письма весом до 20 г вырастет до 29 руб. Отправка письма с объявленной ценностью весом до 20 г будет стоить 139 руб., простой бандероли весом до 100 г – 48 руб.