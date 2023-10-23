ЕС оставил Россию в черном списке налоговых юрисдикций

Россия попала в черный список ЕС в феврале 2023 г. Совет ЕС тогда решение объяснил изменениями в российском законодательстве, касающимися регулирования специальных административных районов (САР, так называемый русский офшор) на о. Русский во Владивостоке и о. Октябрьский в Калининграде.