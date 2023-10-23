ЕС оставил Россию в черном списке налоговых юрисдикций
Евросоюз оставил Россию в черном списке стран, которые не сотрудничают в сфере налогообложения, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.
«В Российской Федерации действует вредный льготный налоговый режим (International Holding Companies), и эта проблема не решена», – говорится в документе.
Россия попала в черный список ЕС в феврале 2023 г. Совет ЕС тогда решение объяснил изменениями в российском законодательстве, касающимися регулирования специальных административных районов (САР, так называемый русский офшор) на о. Русский во Владивостоке и о. Октябрьский в Калининграде.
Перечень является инструментом ЕС по борьбе с уклонением от уплаты налогов и отмыванием средств. В него включаются страны, стимулирующие налоговые злоупотребления, которые размывают налоговую базу членов ЕС. Формирование списка таких юрисдикций позволяет странам ЕС оказывать на них давление для проведения реформ.
Министр финансов Антон Силуанов в феврале 2023 г. назвал решение ЕС «исключительно политическим». Он отметил, что с Минфином РФ этот вопрос не обсуждался. Решение ЕС не повлечет каких-либо последствий для бюджета и экономики РФ, добавил он.
Черный список ЕС обновляется дважды в год. В него входят 16 юрисдикций. Из нового перечня были исключены Британские Виргинские острова, Коста-Рика и Маршалловы острова и внесены Сейшельские острова, Белиз, Антигуа и Барбуда.