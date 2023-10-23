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Экономика

ЕС оставил Россию в черном списке налоговых юрисдикций

Ведомости

Евросоюз оставил Россию в черном списке стран, которые не сотрудничают в сфере налогообложения, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.

«В Российской Федерации действует вредный льготный налоговый режим (International Holding Companies), и эта проблема не решена», – говорится в документе.

Россия попала в черный список ЕС в феврале 2023 г. Совет ЕС тогда решение объяснил изменениями в российском законодательстве, касающимися регулирования специальных административных районов (САР, так называемый русский офшор) на о. Русский во Владивостоке и о. Октябрьский в Калининграде.

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Перечень является инструментом ЕС по борьбе с уклонением от уплаты налогов и отмыванием средств. В него включаются страны, стимулирующие налоговые злоупотребления, которые размывают налоговую базу членов ЕС. Формирование списка таких юрисдикций позволяет странам ЕС оказывать на них давление для проведения реформ.

Министр финансов Антон Силуанов в феврале 2023 г. назвал решение ЕС «исключительно политическим». Он отметил, что с Минфином РФ этот вопрос не обсуждался. Решение ЕС не повлечет каких-либо последствий для бюджета и экономики РФ, добавил он.

Черный список ЕС обновляется дважды в год. В него входят 16 юрисдикций. Из нового перечня были исключены Британские Виргинские острова, Коста-Рика и Маршалловы острова и внесены Сейшельские острова, Белиз, Антигуа и Барбуда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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