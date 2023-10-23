Гана в торговле с Россией может перейти на расчеты в национальных валютах
Гана и Россия могут перейти на национальные валюты в торговых отношениях, сообщил ТАСС президент делового совета Гана – Россия Лоуренс Авуку-Боатенг.
«Центральный банк Ганы сотрудничает с Центробанком РФ, и мы планируем вести торговые расчеты в национальных валютах через банк в Китае. Это очень упрощает процесс», – рассказал он в рамках Ялтинского международного форума.
Москва и Аккра также ведут переговоры об использовании в стране российской платежной системы «Мир». Авуку-Боатенг уточнил, что Россия уже обратилась в ЦБ Ганы с «просьбой открыть это окно».
На фоне санкций Россия стала уходить от расчетов в долларах и все чаще использовать национальные валюты. В августе президент России Владимир Путин сообщил, что доля рубля при оплате российского экспорта за 1,5 года выросла с 12 до 42%. 18 октября министр финансов Антон Силуанов рассказал, что доля расчетов в национальных валютах между Россией и Китаем превысила 90%. По его словам, в большей степени используется юань, но рубль занимает немаловажную долю.
Карты «Мир» принимают в Белоруссии, Абхазии, Армении, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии и др. В июле директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина рассказывала, что в 2023 г. регулятор планирует вывести карты платежной системы «Мир» в пять – шесть новых стран. Говоря об опасениях стран из-за вторичных санкций, Бакина отметила, что часть государств беспокоятся из-за угрозы ограничений и прислушиваются к санкциям. В то же время есть и такие страны, которые готовы сотрудничать с Россией.