Гана в торговле с Россией может перейти на расчеты в национальных валютах

Карты «Мир» принимают в Белоруссии, Абхазии, Армении, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии и др. В июле директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина рассказывала, что в 2023 г. регулятор планирует вывести карты платежной системы «Мир» в пять – шесть новых стран. Говоря об опасениях стран из-за вторичных санкций, Бакина отметила, что часть государств беспокоятся из-за угрозы ограничений и прислушиваются к санкциям. В то же время есть и такие страны, которые готовы сотрудничать с Россией.