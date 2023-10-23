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Экономика

Гана в торговле с Россией может перейти на расчеты в национальных валютах

Ведомости

Гана и Россия могут перейти на национальные валюты в торговых отношениях, сообщил ТАСС президент делового совета Гана – Россия Лоуренс Авуку-Боатенг.

«Центральный банк Ганы сотрудничает с Центробанком РФ, и мы планируем вести торговые расчеты в национальных валютах через банк в Китае. Это очень упрощает процесс», – рассказал он в рамках Ялтинского международного форума.

Москва и Аккра также ведут переговоры об использовании в стране российской платежной системы «Мир». Авуку-Боатенг уточнил, что Россия уже обратилась в ЦБ Ганы с «просьбой открыть это окно».

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На фоне санкций Россия стала уходить от расчетов в долларах и все чаще использовать национальные валюты. В августе президент России Владимир Путин сообщил, что доля рубля при оплате российского экспорта за 1,5 года выросла с 12 до 42%. 18 октября министр финансов Антон Силуанов рассказал, что доля расчетов в национальных валютах между Россией и Китаем превысила 90%. По его словам, в большей степени используется юань, но рубль занимает немаловажную долю.

Карты «Мир» принимают в Белоруссии, Абхазии, Армении, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии и др. В июле директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина рассказывала, что в 2023 г. регулятор планирует вывести карты платежной системы «Мир» в пять – шесть новых стран. Говоря об опасениях стран из-за вторичных санкций, Бакина отметила, что часть государств беспокоятся из-за угрозы ограничений и прислушиваются к санкциям. В то же время есть и такие страны, которые готовы сотрудничать с Россией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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