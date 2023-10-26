Минсельхоз предложил временно запретить экспорт яиц

25 октября во время совещания с членами правительства на проблему высоких цен на курятину обратил внимание президент РФ Владимир Путин. Он спросил у министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, почему мясо птицы с начала года выросло в цене более чем на 27%. Правительство, добавил президент, должно вовремя включать «известные механизмы», в том числе закупать мясо из Белоруссии и Казахстана. Патрушев отметил, что ведомство занимается этой проблемой. По его словам, из упомянутых стран уже поступает продукция для балансировки рынка.