Минсельхоз предложил временно запретить экспорт яиц
Минсельхоз предлагает на полгода запретить вывоз за пределы России пищевого яйца, следует из сообщения на портале проектов нормативных правовых актов о подготовке министерством соответствующего постановления.
В Минсельхозе необходимость такой меры объяснили сдерживанием роста внутренних цен на яйца и предотвращением их дефицита. По данным министерства, в сравнении с прошлым годом цены на них увеличились на 24%. В Минсельхозе рост цен связали с ростом себестоимости производства из-за высокого курса доллара.
«Кроме того, текущая ситуация способствует чрезмерной привлекательности вывоза данной продукции по сравнению с поставками на внутренний рынок, что создает угрозу продовольственной безопасности РФ», – говорится в сообщении.
По данным Росстата, на неделе с 17 по 23 октября куриные яйца подорожали на 2,5%.
Ранее Минсельхоз предложил ограничить на шесть месяцев экспорт отдельных видов мяса птицы на фоне высоких внутренних цен. Министерство отметило, что «существенный» (+25,3% год к году) рост внутренних цен на отдельные виды мяса домашней птицы связан со снижением производства в России и увеличением себестоимости из-за высокого курса доллара.
25 октября во время совещания с членами правительства на проблему высоких цен на курятину обратил внимание президент РФ Владимир Путин. Он спросил у министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, почему мясо птицы с начала года выросло в цене более чем на 27%. Правительство, добавил президент, должно вовремя включать «известные механизмы», в том числе закупать мясо из Белоруссии и Казахстана. Патрушев отметил, что ведомство занимается этой проблемой. По его словам, из упомянутых стран уже поступает продукция для балансировки рынка.