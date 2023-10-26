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Экономика

Минсельхоз предложил временно запретить экспорт яиц

Ведомости

Минсельхоз предлагает на полгода запретить вывоз за пределы России пищевого яйца, следует из сообщения на портале проектов нормативных правовых актов о подготовке министерством соответствующего постановления.

В Минсельхозе необходимость такой меры объяснили сдерживанием роста внутренних цен на яйца и предотвращением их дефицита. По данным министерства, в сравнении с прошлым годом цены на них увеличились на 24%. В Минсельхозе рост цен связали с ростом себестоимости производства из-за высокого курса доллара.

«Кроме того, текущая ситуация способствует чрезмерной привлекательности вывоза данной продукции по сравнению с поставками на внутренний рынок, что создает угрозу продовольственной безопасности РФ», – говорится в сообщении.

По данным Росстата, на неделе с 17 по 23 октября куриные яйца подорожали на 2,5%.

Ранее по теме: Минсельхоз предложил запретить экспорт некоторых видов мяса птицы на полгода

Ранее Минсельхоз предложил ограничить на шесть месяцев экспорт отдельных видов мяса птицы на фоне высоких внутренних цен. Министерство отметило, что «существенный» (+25,3% год к году) рост внутренних цен на отдельные виды мяса домашней птицы связан со снижением производства в России и увеличением себестоимости из-за высокого курса доллара.

25 октября во время совещания с членами правительства на проблему высоких цен на курятину обратил внимание президент РФ Владимир Путин. Он спросил у министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, почему мясо птицы с начала года выросло в цене более чем на 27%. Правительство, добавил президент, должно вовремя включать «известные механизмы», в том числе закупать мясо из Белоруссии и Казахстана. Патрушев отметил, что ведомство занимается этой проблемой. По его словам, из упомянутых стран уже поступает продукция для балансировки рынка.

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