Страны G7 призвали срочно отменить запрет на импорт японских морепродуктов
Министры торговли стран G7 по итогам переговоров в Японии призвали к немедленной отмене ограничений на импорт японской продукции. Заявление, как пишет Reuters, отсылает к решению Китая, который после начала сброса воды с АЭС «Фукусима-1» запретил ввозить рыбу и морепродукты из Японии.
Участники переговоров при этом не упомянули Китай в своем заявлении, отмечает агентство.
«Мы осуждаем действия по превращению экономической зависимости в оружие и обязуемся строить свободные, справедливые и взаимовыгодные экономические и торговые отношения», – говорится в документе.
24 августа с разрешения МАГАТЭ Япония начала сброс более миллиона тонн очищенной воды с разрушенной АЭС «Фукусима-1» в Тихий океан. Ожидается, что этот процесс может продлиться десятилетия. Против сброса выступило сообщество местных рыбаков – они обратились в суд коллективом более 150 человек. После начала сброса Китай сразу запретил ввозить японские рыбу и морепродукты. Япония и США назвали ограничения несправедливыми.
Россия также ввела временные ограничения на поставки рыбы и морепродуктов из Японии, они будут действовать до предоставления информации о безопасности морепродуктов и до анализа этой продукции специалистами Россельхознадзора. Министерство иностранных дел Японии призвало Москву отменить ограничения.