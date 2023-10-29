Газета
Экономика

Страны G7 призвали срочно отменить запрет на импорт японских морепродуктов

Ведомости

Министры торговли стран G7 по итогам переговоров в Японии призвали к немедленной отмене ограничений на импорт японской продукции. Заявление, как пишет Reuters, отсылает к решению Китая, который после начала сброса воды с АЭС «Фукусима-1» запретил ввозить рыбу и морепродукты из Японии.

Участники переговоров при этом не упомянули Китай в своем заявлении, отмечает агентство. 

«Мы осуждаем действия по превращению экономической зависимости в оружие и обязуемся строить свободные, справедливые и взаимовыгодные экономические и торговые отношения», – говорится в документе.

Двух рабочих с «Фукусимы» госпитализировали из-за заражения радиацией

24 августа с разрешения МАГАТЭ Япония начала сброс более миллиона тонн очищенной воды с разрушенной АЭС «Фукусима-1» в Тихий океан. Ожидается, что этот процесс может продлиться десятилетия. Против сброса выступило сообщество местных рыбаков – они обратились в суд коллективом более 150 человек. После начала сброса Китай сразу запретил ввозить японские рыбу и морепродукты. Япония и США назвали ограничения несправедливыми.

Россия также ввела временные ограничения на поставки рыбы и морепродуктов из Японии, они будут действовать до предоставления информации о безопасности морепродуктов и до анализа этой продукции специалистами Россельхознадзора. Министерство иностранных дел Японии призвало Москву отменить ограничения.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных