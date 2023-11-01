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Бизнес

Минсельхоз предложил временно запретить вывоз твердой пшеницы из России

Ведомости

Министерство сельского хозяйства России предложило ввести временный запрет на вывоз из России твердой пшеницы, следует из проекта постановления на портале проектов нормативных правовых актов.

Ограничения предлагается ввести с 1 декабря этого года по 31 мая 2024 г. Причиной называется «обеспечение продовольственной безопасности» России.

Запрет, согласно документу, не будет распространяться на поставки этой пшеницы в Белоруссию в рамках Союзного государства, в качестве международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства, перемещение этой пшеницы между частями территории РФ через территории иностранных государств и др.

В марте «Ведомости» писали, что Минсельхоз может рекомендовать производителям подсолнечного масла, подсолнечника и пшеницы не поставлять свою продукцию на экспорт на фоне резкого снижения мировых цен. 

Как сообщали участники совещания ведомства, об этом заявляла замминистра сельского хозяйства Оксана Лут. Представитель Минсельхоза при этом заверил, что отдельного совещания с производителями масла не планируется, а «вопросы реализации продукции относятся к компетенции бизнеса».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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