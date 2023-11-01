Минсельхоз предложил временно запретить вывоз твердой пшеницы из России
Министерство сельского хозяйства России предложило ввести временный запрет на вывоз из России твердой пшеницы, следует из проекта постановления на портале проектов нормативных правовых актов.
Ограничения предлагается ввести с 1 декабря этого года по 31 мая 2024 г. Причиной называется «обеспечение продовольственной безопасности» России.
Запрет, согласно документу, не будет распространяться на поставки этой пшеницы в Белоруссию в рамках Союзного государства, в качестве международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства, перемещение этой пшеницы между частями территории РФ через территории иностранных государств и др.
В марте «Ведомости» писали, что Минсельхоз может рекомендовать производителям подсолнечного масла, подсолнечника и пшеницы не поставлять свою продукцию на экспорт на фоне резкого снижения мировых цен.
Как сообщали участники совещания ведомства, об этом заявляла замминистра сельского хозяйства Оксана Лут. Представитель Минсельхоза при этом заверил, что отдельного совещания с производителями масла не планируется, а «вопросы реализации продукции относятся к компетенции бизнеса».