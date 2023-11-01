Минсельхоз предложил временно запретить вывоз твердой пшеницы из России

Запрет, согласно документу, не будет распространяться на поставки этой пшеницы в Белоруссию в рамках Союзного государства, в качестве международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства, перемещение этой пшеницы между частями территории РФ через территории иностранных государств и др.