Орешкин спрогнозировал снижение доли импорта в структуре потребления на 15%

«Давайте посмотрим, как изменилась наша страна за последние 20 с лишним лет. Если в конечном потреблении и в инвестициях в 2000 г. у нас каждый третий товар или услуга были импортные, то сейчас это уже каждый пятый товар или услуга», – сказал Орешкин.