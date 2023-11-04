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Экономика

Орешкин спрогнозировал снижение доли импорта в структуре потребления на 15%

Ведомости

Россия к 2030-2035 гг. должна выйти на 15%-ный уровень снижения импорта в структуре потребления, сообщил помощник президента России Максим Орешкин.

«На горизонте 2030-2035 г. мы должны выйти на уровень порядка 15% дальнейшего снижения доли импорта в структуре нашего потребления», – сказал Орешкин в ходе выступления на форуме-выставке «Россия».

Помощник российского президента прокомментировал тезис о том, что российская экономика зависит от импортной продукции по целому ряду направлений, а сама страна мало что производит.

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«Давайте посмотрим, как изменилась наша страна за последние 20 с лишним лет. Если в конечном потреблении и в инвестициях в 2000 г. у нас каждый третий товар или услуга были импортные, то сейчас это уже каждый пятый товар или услуга», – сказал Орешкин.

Таким образом, в структуре потребления доля импорта снизилась с 30 до 21%, и это период «довольно быстрого экономического роста», добавил он. Такие изменения, по словам Орешкина, связаны с ростом именно внутреннего отечественного производства.

«Особенно ярко выглядит ситуация в продовольственной сфере. Если в 2000 г. практически 40% потребления – это ввозимые продукты, то сегодня эта доля сократилась до 25%», – сказал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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