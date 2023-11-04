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Экономика

Набиуллина заявила об увеличении доли безналичной оплаты в России до 80%

Ведомости

В России доля оплат безналичными превысила больше 80%, тогда как 10 лет назад показатель составлял 25%, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия».

«Один из показателей "продвинутости" финансовой системы – доля оплаты безналичными. Вот сейчас у нас практически доля оплат безналичными – больше 80%», – сказала она (цитата по ТАСС).

По данным исследования о платежном поведении россиян в отношении наличных денег, результаты которого представили в июле, Россия входит в тройку стран-лидеров по доле пользователей безналичной оплаты товаров и услуг. 71% россиян предпочитают расплачиваться безналичными способами, при этом доля приверженцев наличной оплаты почти в 2,5 раза меньше и составляет 29%, говорилось в исследовании.

ЦБ ранее сообщал о росте доли тех, кто предпочитает хранить сбережения на банковских вкладах, – с 24% в 2021 г. до 38% в 2022 г. По данным регулятора, 37% россиян используют для хранения накоплений дебетовую карту (22% годом ранее). 36% опрошенных Центральным банком россиян хранят сбережения в наличных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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