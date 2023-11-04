Набиуллина заявила об увеличении доли безналичной оплаты в России до 80%
В России доля оплат безналичными превысила больше 80%, тогда как 10 лет назад показатель составлял 25%, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия».
«Один из показателей "продвинутости" финансовой системы – доля оплаты безналичными. Вот сейчас у нас практически доля оплат безналичными – больше 80%», – сказала она (цитата по ТАСС).
По данным исследования о платежном поведении россиян в отношении наличных денег, результаты которого представили в июле, Россия входит в тройку стран-лидеров по доле пользователей безналичной оплаты товаров и услуг. 71% россиян предпочитают расплачиваться безналичными способами, при этом доля приверженцев наличной оплаты почти в 2,5 раза меньше и составляет 29%, говорилось в исследовании.
ЦБ ранее сообщал о росте доли тех, кто предпочитает хранить сбережения на банковских вкладах, – с 24% в 2021 г. до 38% в 2022 г. По данным регулятора, 37% россиян используют для хранения накоплений дебетовую карту (22% годом ранее). 36% опрошенных Центральным банком россиян хранят сбережения в наличных.