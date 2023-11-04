Набиуллина заявила об увеличении доли безналичной оплаты в России до 80%

По данным исследования о платежном поведении россиян в отношении наличных денег, результаты которого представили в июле, Россия входит в тройку стран-лидеров по доле пользователей безналичной оплаты товаров и услуг. 71% россиян предпочитают расплачиваться безналичными способами, при этом доля приверженцев наличной оплаты почти в 2,5 раза меньше и составляет 29%, говорилось в исследовании.