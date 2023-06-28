ЦБ: более трети россиян продолжают хранить сбережения в наличных

ЦБ отмечает рост популярности безналичных платежей. Исследование показало, что 79% респондентов используют для этого банковские карты. Мобильное приложение и систему быстрых платежей предпочитают 38% и 18% соответственно. Те, кто продолжает использовать наличные в расчетах, объясняют это тем, что так привычнее, «живые» деньги охотнее принимают в магазинах и они более защищены от киберрисков.