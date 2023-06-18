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Костин предостерег россиян от хранения сбережений в западных валютах

Ведомости

Хранение сбережений в западных валютах сегодня опасно, поэтому держать их лучше в рублях, заявил председатель правления ВТБ Андрей Костин в эфире «России 1» в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Держать сегодня [сбережения] в западных валютах очень опасно, да и банки эту валюту уже не принимают, поэтому я считаю, что можно держать в рублях», – рассказал он (цитата по ТАСС).

Банкир при этом указал на увеличение доли рублевых расчетов во внешней торговле.

Ранее 9 июня председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что хранить свои сбережения россиянам лучше всего в рублях.

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«Рублевые сбережения – это означает сохранение покупательной способности рубля, сколько товаров и услуг вы можете купить на свои доходы. Мы проводим политику ценовой стабильности, именно чтобы сохранить покупательную способность рубля», – рассказала она.

Глава ЦБ также отметила, что 41% российского экспорта оплачивался в рублях, хотя и отметила существование проблем с расчетами в нацвалютах других стран. Они возникают, как правило, из-за дисбаланса в торговле (по оценке главы ЦБ, он у России есть со многими странами) или же сложностей с конвертацией нацвалют других стран.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных