Костин предостерег россиян от хранения сбережений в западных валютах

Глава ЦБ также отметила, что 41% российского экспорта оплачивался в рублях, хотя и отметила существование проблем с расчетами в нацвалютах других стран. Они возникают, как правило, из-за дисбаланса в торговле (по оценке главы ЦБ, он у России есть со многими странами) или же сложностей с конвертацией нацвалют других стран.