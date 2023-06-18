Костин предостерег россиян от хранения сбережений в западных валютах
«Держать сегодня [сбережения] в западных валютах очень опасно, да и банки эту валюту уже не принимают, поэтому я считаю, что можно держать в рублях», – рассказал он (цитата по ТАСС).
Банкир при этом указал на увеличение доли рублевых расчетов во внешней торговле.
Ранее 9 июня председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что хранить свои сбережения россиянам лучше всего в рублях.
«Рублевые сбережения – это означает сохранение покупательной способности рубля, сколько товаров и услуг вы можете купить на свои доходы. Мы проводим политику ценовой стабильности, именно чтобы сохранить покупательную способность рубля», – рассказала она.
Глава ЦБ также отметила, что 41% российского экспорта оплачивался в рублях, хотя и отметила существование проблем с расчетами в нацвалютах других стран. Они возникают, как правило, из-за дисбаланса в торговле (по оценке главы ЦБ, он у России есть со многими странами) или же сложностей с конвертацией нацвалют других стран.