ЦБ не планирует ослаблять валютные ограничения

Валютные ограничения в России вводились с марта 2022 г., чтобы стабилизировать экономику в условиях резкого ужесточения западных санкций, впоследствии некоторые меры были смягчены или продлены. В частности, в начале марта этого года регулятор продлил ограничение на снятие наличной валюты для физлиц до 9 сентября 2023 г. Граждане могут снять со своих валютных счетов до $10 000 в каждой организации, но при условии, что вклад открыт до 9 марта 2022 г. При этом физлицо не сможет получить более $10 000 с нескольких счетов в одном банке. Если же счет открыт после 9 марта, то получить деньги с него можно только в пересчете на рубли по рыночному курсу на день снятия.