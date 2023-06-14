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Финансы

ЦБ не планирует ослаблять валютные ограничения

Ведомости

Банк России не планирует вводить значимые послабления по валютным ограничениям, поскольку они отвечают действующим сейчас против страны санкциям. Об этом рассказал зампред ЦБ Алексей Заботкин.

«На текущий момент мы считаем, что действующие валютные ограничения отвечают текущей конфигурации санкций. Те ограничения, которые остаются, связаны с сохраняющимися последствиями санкций для функционирования финансового сектора. Значимых изменений мы не ожидаем», – приводит его слова ТАСС.

Ранее в апреле председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор не планирует вводить большие послабления по валютным ограничениям, но может скорректировать существующие. ЦБ предстоит большая работа по предотвращению негативного влияния санкций на банковскую систему, которые также приводят к трудностям с международными расчетами, сообщила она тогда.

Валютные ограничения в России вводились с марта 2022 г., чтобы стабилизировать экономику в условиях резкого ужесточения западных санкций, впоследствии некоторые меры были смягчены или продлены. В частности, в начале марта этого года регулятор продлил ограничение на снятие наличной валюты для физлиц до 9 сентября 2023 г. Граждане могут снять со своих валютных счетов до $10 000 в каждой организации, но при условии, что вклад открыт до 9 марта 2022 г. При этом физлицо не сможет получить более $10 000 с нескольких счетов в одном банке. Если же счет открыт после 9 марта, то получить деньги с него можно только в пересчете на рубли по рыночному курсу на день снятия. 

Вместе с ним было продлено ограничение на продажу банками наличной валюты в кассах: организации могут продавать только доллары и евро, поступившие после 9 апреля 2022 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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