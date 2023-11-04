Новак: Россия произведет 30 млн тонн СПГ до конца года
Россия в этом году произведет порядка 30 млн т сжиженного природного газа (СПГ), сказал вице-премьер Александр Новак, выступая на форуме «Россия».
«Мы планируем выйти к 2030 г. на уровень производства СПГ порядка 100 млн т. А в этом году, для сравнения, – это 30 млн руб. Грандиозные планы нашей страны – выйти в мировые лидеры по производству СПГ», – заявил он.
По словам Новака, в России функционирует более 180 газовых месторождений, доля страны в мировом производстве СПГ сейчас составляет примерно 8%. Для увеличения этого показателя до 20% в стране реализуются несколько проектов, в том числе строительство завода «Арктик СПГ – 2», отметил вице-премьер.
«Потребление СПГ в мире растет более высокими темпами, чем потребление обычного, трубопроводного газа. Это новая отрасль, которая родилась недавно, в 2009 г. был введен первый завод на Сахалине по производству СПГ, в 2017 г. был построен второй завод на Ямале», – добавил Новак.
Обеспечить рост производства СПГ до 100 млн т в год к 2030 г. помогут новые СПГ-заводы на Ямале, отмечал ранее вице-премьер. Также для увеличения производства нужно найти ресурсную базу для СПГ-проектов еще на 34 млн т в год, говорил Новак. По его данным, с учетом строящихся заводов в Усть-Луге, а также «Арктик СПГ – 2» Россия выйдет на производство 66 млн т СПГ в год.