Новак: Россия произведет 30 млн тонн СПГ до конца года

Обеспечить рост производства СПГ до 100 млн т в год к 2030 г. помогут новые СПГ-заводы на Ямале, отмечал ранее вице-премьер. Также для увеличения производства нужно найти ресурсную базу для СПГ-проектов еще на 34 млн т в год, говорил Новак. По его данным, с учетом строящихся заводов в Усть-Луге, а также «Арктик СПГ – 2» Россия выйдет на производство 66 млн т СПГ в год.