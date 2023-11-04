Абрамченко: рост цен на продукты по итогам года не превысит инфляцию
Рост цен на продовольствие в России по итогам 2023 г. не превысит общую инфляцию, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко в комментарии «РИА Новости».
«Мы держимся в том коридоре, который был задан, то есть мы не превысим общую инфляцию. В рамках, которые планировали, удержимся точно», – рассказала она.
Абрамченко при этом отметила, что мировая продовольственная инфляция составляет 18-20%.
Банк России 27 октября повысил ключевую ставку на 2 п. п. до 15%. Необходимость ужесточения ДКП ЦБ объяснил значительным текущим инфляционным давлением, устойчивым увеличением внутреннего спроса, который все сильнее превышает возможности расширения производства товаров и услуг, а также высокими темпами роста кредитования. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила журналистам, что переход к снижению ставки будет возможен лишь после того, как будет зафиксировано устойчивое снижение инфляции.
Регулятор 27 октября также обновил прогноз по годовой инфляции: теперь регулятор ожидает, что по итогам 2023 г. она сложится в диапазоне 7-7,5% (прошлый был – 6-7%). В следующем году она снизится до 4-4,5% и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.
10 октября зампред ЦБ Алексей Заботкин во время выступления в Госдуме отметил, что для возвращения инфляции к цели в 4% в 2024 г. регулятор не исключает ужесточения ДКП в следующем году, подчеркнул он. Годовая инфляция в России достигнет своего пикового значения весной-летом следующего года, добавил Заботкин.