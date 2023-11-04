Шульгинов заявил о росте выработки электроэнергии в условиях санкционного давления
Российские энергетические предприятия нарастили выработку электроэнергии на 1%, несмотря на санкционное давление Запада, рассказал министр энергетики Николай Шульгинов в интервью «России 24».
«Рост выработки идет примерно на 1%, поэтому мы развиваемся. Значит, мы адаптировались ко всем ограничениям санкционным», – заявил глава Минэнерго (цитата по «РИА Новости»).
Шульгинов добавил, что в стране также наблюдается рост потребления электроэнергии, не приведя конкретных цифр по динамике.
Ранее 4 ноября вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что российский топливно-энергетический комплекс (ТЭК) развивается в условиях санкций уже с 2014 г. и адаптировался к ним. Так он ответил на слова главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая пообещала ввести новые ограничения против России.