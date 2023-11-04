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Экономика

Шульгинов заявил о росте выработки электроэнергии в условиях санкционного давления

Ведомости

Российские энергетические предприятия нарастили выработку электроэнергии на 1%, несмотря на санкционное давление Запада, рассказал министр энергетики Николай Шульгинов в интервью «России 24».

«Рост выработки идет примерно на 1%, поэтому мы развиваемся. Значит, мы адаптировались ко всем ограничениям санкционным», – заявил глава Минэнерго (цитата по «РИА Новости»).

Новак: российский ТЭК научился развиваться вопреки санкциям

Шульгинов добавил, что в стране также наблюдается рост потребления электроэнергии, не приведя конкретных цифр по динамике.

Ранее 4 ноября вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что российский топливно-энергетический комплекс (ТЭК) развивается в условиях санкций уже с 2014 г. и адаптировался к ним. Так он ответил на слова главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая пообещала ввести новые ограничения против России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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