Шульгинов заявил о росте выработки электроэнергии в условиях санкционного давления

Ранее 4 ноября вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что российский топливно-энергетический комплекс (ТЭК) развивается в условиях санкций уже с 2014 г. и адаптировался к ним. Так он ответил на слова главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая пообещала ввести новые ограничения против России.