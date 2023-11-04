Силуанов рассказал об ослаблении ранее доминировавших экономик

Силуанов добавил, что подобная ситуация в мировой истории складывалась не раз, а перемены всегда проходили болезненною. При этом старые экономики, продолжил он, «цепляются за санкции, использование своих валют в качестве оружия», пытаясь сдержать развитие своих конкурентов, тем самым они наносят ущерб своим же собственным интересам.