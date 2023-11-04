Газета
Экономика

Силуанов рассказал об ослаблении ранее доминировавших экономик

Ведомости

Крупные экономики, которые раньше доминировали в мире, постепенно сдуваются, уступая место новым игрокам, таким как Россия, Китай или Индия, заявил глава Минфина Антон Силуанов, передают «РИА Новости».

«Все трансформации, которые происходят в мире, конечно, зависят от изменений соотношений сил в мире. Старые системы потихонечку себя изживают, новые силы приходят, новые экономики приходят – Китай, Россия, Индия. Восток активно развивается, а старые экономики, которые раньше доминировали, причем и в экономическом, и в политическом плане, постепенно сдуваются», – сказал министр в рамках выставки «Россия».

Путин: из-за исчерпания санкционного потенциала Запад может прибегнуть к диверсиям

1 ноября глава государства провел совещание по экономическим вопросам

Силуанов добавил, что подобная ситуация в мировой истории складывалась не раз, а перемены всегда проходили болезненною. При этом старые экономики, продолжил он, «цепляются за санкции, использование своих валют в качестве оружия», пытаясь сдержать развитие своих конкурентов, тем самым они наносят ущерб своим же собственным интересам.

1 ноября на совещании по вопросам экономики президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад на фоне исчерпания «потенциала санкционной агрессии» может прибегнуть к диверсиям против России и ее проектов, как это было в случае с подрывом газопроводов «Северный поток».

В этих условиях, как отметил президент, важно заранее просчитывать подобные риски и реагировать на них с опережением, чтобы обеспечить «уверенную, стабильную работу наших предприятий, компаний, трудовых коллективов, надежность наших внешнеторговых связей и логистических маршрутов».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных