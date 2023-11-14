Оклады военных проиндексируют в 2024 году

В сентябре стало известно, что государственным служащим не будут индексировать зарплаты в 2024 г. Однако решение кабмина не распространялось на индексацию зарплат бюджетников. Работникам бюджетных организаций увеличат выплаты 1 октября по прогнозируемому уровню инфляции – на 4,5%. А сотрудникам сфер здравоохранения, соцобеспечения, образования и культуры проиндексируют зарплаты с 1 января 2024 г. на 9,8%.