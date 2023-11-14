Оклады военных проиндексируют в 2024 году
Ко второму чтению в Госдуме в проект федерального бюджета внесли поправки, согласно которым оклады военных и силовиков будут проинденсированы в 2024 г. Документ опубликовали в базе законопроектов Госдумы.
Оклады сотрудников органов внутренних дел, органов принудительного исполнения и органов уголовно-исполнительной системы, а также Государственной противопожарной службы и таможенных органов будут проиндексированы наряду с окладами работников бюджетных организаций.
Пропуск индексации окладов для эти сотрудников обеспечил бы бюджету в 2024 г. 28 млрд руб. Всего на выплату довольствия военных, зарплат гражданскому персоналу ВС РФ, а также других пособий и компенсаций в 2024 г. запланировано более 897 млрд руб., указано в проекте федерального бюджета.
7 ноября правительство РФ внесло в Госдуму 769 поправок ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2024-2026 гг. Общий объем перераспределения бюджетных средств составил 6,7 трлн руб.
1 октября 2023 г. размеры окладов контрактников и призывников, а также граждан, проходящих службу в войсках национальной гвардии России, проиндексировали на рекордные 10,5%. С октября 2022 г. правительство повысило оклад военных на 4%.
В сентябре стало известно, что государственным служащим не будут индексировать зарплаты в 2024 г. Однако решение кабмина не распространялось на индексацию зарплат бюджетников. Работникам бюджетных организаций увеличат выплаты 1 октября по прогнозируемому уровню инфляции – на 4,5%. А сотрудникам сфер здравоохранения, соцобеспечения, образования и культуры проиндексируют зарплаты с 1 января 2024 г. на 9,8%.
25 октября стало известно, что Госдума в первом чтении намерена рассмотреть законопроект, который позволит не индексировать в 2024 г. оклады судей, госслужащих, сотрудников полиции, военнослужащих и др. Эту инициативу правительство внесло 29 сентября.
Министр финансов Антон Силуанов представил проект бюджета на заседании правительства 22 сентября, в ГД он был внесен 29 сентября. Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект о федеральном бюджете РФ 26 октября. Согласно документу, доходы в 2024 г. запланированы в размере 35 трлн руб., расходы – на уровне 36,6 трлн руб.