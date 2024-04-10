Набиуллина: высокой ставкой ЦБ защитил доходы россиян
Высокой ставкой ЦБ РФ защищает доходы граждан, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
«Высокой ставкой мы защищаем реальные доходы граждан. Это прямой вклад денежно-кредитной политики (ДКП) в борьбу с бедностью. Инфляция сильнее всего залезает в карманы небогатых людей», – заявила она, выступая в Госдуме.
8 апреля Набиуллина в ходе выступления в Государственной думе говорила, что сдерживающее влияние жесткой ДКП на рост экономики минимально, но она тормозит инфляцию.
19 февраля в ЦБ отметили, что для снижения инфляции в России необходимо продолжить жесткую ДКП. В январе 2024 г. потребительские цены в РФ выросли на 0,86%, при этом с поправкой на сезонность в годовом выражении (SAAR) они выросли на 6,7% в январе против 6,3% в декабре.
По итогам заседания 22 марта совет директоров Банка России второй раз подряд сохранил ключевую ставку в 16% годовых. Ставка держится на этом уровне с декабря прошлого года. Набиуллина в ходе выступления 8 апреля вновь заявила, что Банк России может перейти к снижению ключевой ставки во втором полугодии 2024 г. в том случае, если инфляция продолжит устойчивое замедление.