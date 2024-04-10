Набиуллина: высокой ставкой ЦБ защитил доходы россиян

19 февраля в ЦБ отметили, что для снижения инфляции в России необходимо продолжить жесткую ДКП. В январе 2024 г. потребительские цены в РФ выросли на 0,86%, при этом с поправкой на сезонность в годовом выражении (SAAR) они выросли на 6,7% в январе против 6,3% в декабре.