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Годовая инфляция в марте ускорилась до 7,72%

Ведомости

Годовая инфляция в марте ускорилась до 7,72%, на конец февраля этот показатель составлял 7,69%, следует из данных Росстата.

В секторе продовольственных товаров инфляция увеличилась до 0,17% м/м и 8,12% в годовом выражении. Плодоовощная продукция снизилась в цене в марте на 2,09%. Непродовольственные товары подорожали на 0,27% в месячном выражении (на 6,73% в годовом выражении). Услуги выросли на 0,83% (на 8,30% в годовом выражении).

Рост цен был зафиксирован: на столовую свеклу (рост на 7,6%), морковь (на 4,4%), помидоры (на 4,3%), белокочанную капусту (на 3,9%), виноград (на 2,6%). Падение цен: на огурцы (падение на 21,7%), лимоны (на 4,4%), апельсины (на 3,4%), бананы (на 0,8%), картофель (на 0,3%).

Цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты выросли на 0,9%, в том числе на бисакодил (рост на 11,5%), дротаверин (но-шпа, на 2,3%), ацетилцистеин (АЦЦ, на 1,4%), эналаприл и цефтриаксон (на 1,3%), глицин, перекись водорода и фуросемид (на 1%). Падение цен было зафиксировано на амлодипин и осельтамивир (падение на 0,2%), ингавирин и азитромицин (на 0,1%).

Газовое моторное топливо подешевело на 1,4%, а цены на автомобильный бензин выросли на 0,1%. Стоимость дизеля также увеличилась на 0,2%. Цены на новые отечественные легковые автомобили снизились на 1,7%, на стиральные машины – снизились на 1,6%, холодильники, смарт-часы – снизились на 1,1%.

Рост цен отмечен среди услуг внутреннего туризма. Стоимость отдыха на побережье Черного моря России в среднем повысилась на 10,6%, на экскурсионные туры по России на 5,2%, путевки в санатории – рост на 1,2%.

22 марта Совет директоров Банка России второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Ставка держится на уровне 16% с декабря прошлого года, ЦБ оставил ее на этом значении по итогам февральского заседания 16 февраля. Набиуллина в ходе выступления 8 апреля вновь заявила, что Банк России может перейти к снижению ключевой ставки во втором полугодии 2024 г. в том случае, если инфляция продолжит устойчивое замедление.

Тогда в своем пресс-релизе ЦБ сообщил, что инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким. Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. Жесткость рынка труда вновь усилилась, безработица обновила исторический минимум, отметили в ЦБ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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