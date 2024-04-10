Годовая инфляция в марте ускорилась до 7,72%
Годовая инфляция в марте ускорилась до 7,72%, на конец февраля этот показатель составлял 7,69%, следует из данных Росстата.
В секторе продовольственных товаров инфляция увеличилась до 0,17% м/м и 8,12% в годовом выражении. Плодоовощная продукция снизилась в цене в марте на 2,09%. Непродовольственные товары подорожали на 0,27% в месячном выражении (на 6,73% в годовом выражении). Услуги выросли на 0,83% (на 8,30% в годовом выражении).
Рост цен был зафиксирован: на столовую свеклу (рост на 7,6%), морковь (на 4,4%), помидоры (на 4,3%), белокочанную капусту (на 3,9%), виноград (на 2,6%). Падение цен: на огурцы (падение на 21,7%), лимоны (на 4,4%), апельсины (на 3,4%), бананы (на 0,8%), картофель (на 0,3%).
Цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты выросли на 0,9%, в том числе на бисакодил (рост на 11,5%), дротаверин (но-шпа, на 2,3%), ацетилцистеин (АЦЦ, на 1,4%), эналаприл и цефтриаксон (на 1,3%), глицин, перекись водорода и фуросемид (на 1%). Падение цен было зафиксировано на амлодипин и осельтамивир (падение на 0,2%), ингавирин и азитромицин (на 0,1%).
Газовое моторное топливо подешевело на 1,4%, а цены на автомобильный бензин выросли на 0,1%. Стоимость дизеля также увеличилась на 0,2%. Цены на новые отечественные легковые автомобили снизились на 1,7%, на стиральные машины – снизились на 1,6%, холодильники, смарт-часы – снизились на 1,1%.
Рост цен отмечен среди услуг внутреннего туризма. Стоимость отдыха на побережье Черного моря России в среднем повысилась на 10,6%, на экскурсионные туры по России на 5,2%, путевки в санатории – рост на 1,2%.
22 марта Совет директоров Банка России второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Ставка держится на уровне 16% с декабря прошлого года, ЦБ оставил ее на этом значении по итогам февральского заседания 16 февраля. Набиуллина в ходе выступления 8 апреля вновь заявила, что Банк России может перейти к снижению ключевой ставки во втором полугодии 2024 г. в том случае, если инфляция продолжит устойчивое замедление.
Тогда в своем пресс-релизе ЦБ сообщил, что инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким. Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. Жесткость рынка труда вновь усилилась, безработица обновила исторический минимум, отметили в ЦБ.