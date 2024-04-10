Годовая инфляция в марте ускорилась до 7,72%

Цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты выросли на 0,9%, в том числе на бисакодил (рост на 11,5%), дротаверин (но-шпа, на 2,3%), ацетилцистеин (АЦЦ, на 1,4%), эналаприл и цефтриаксон (на 1,3%), глицин, перекись водорода и фуросемид (на 1%). Падение цен было зафиксировано на амлодипин и осельтамивир (падение на 0,2%), ингавирин и азитромицин (на 0,1%).