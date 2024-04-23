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Минэк: среднегодовой курс доллара превысит 100 рублей к 2026 году

Ведомости

Минэкономразвития ожидает, что среднегодовой курс доллара превысит 100 руб. к 2026 г., заявил министр экономического развития Максим Решетников на заседании правительства.

Согласно прогнозу, министерство ожидает среднегодовой курс доллара в 2025 г. на уровне 98,6 руб. за доллар. В 2026 г. и 2027 гг. он составит 101,2 руб. и 103,8 руб. соответственно. Повысилась и оценка среднегодового курса доллара в 2024 г.

«Среднегодовой курс рубля ожидаем на уровне 94,7 руб. за доллар», – уточнил Решетников.

По его словам, курс рубля будет ослабевать в соответствии с инфляционным дифференциалом. Министр пояснил, что инфляция в России выше, чем в основных странах – торговых партнерах.

23 апреля представитель Минэкономразвития сообщил журналистам, что ведомство повысило прогноз по росту реальных доходов россиян в 2024 г. почти вдвое – обновленная оценка составила 5,2% против 2,7%, ожидавшихся в сентябре 2023 г. При этом уже со следующего года ожидается замедление роста показателя: в 2025 г. он должен составить 3,5%, в 2026 г. – 3%, а в 2027 г. – 2,6%.

Аналогичный тренд Минэк прогнозирует и в динамике реальных зарплат. На текущий год оценка значительно улучшена – ожидается рост на 6,5% вместо 2,5%. При этом в 2025-2027 гг. его темпы постепенно уменьшатся. В следующем году рост зарплат прогнозируется на уровне 3,6%, в 2026 г. – 2,8%, а в 2027 г. – 2,5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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