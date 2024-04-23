Минэк: среднегодовой курс доллара превысит 100 рублей к 2026 году

23 апреля представитель Минэкономразвития сообщил журналистам, что ведомство повысило прогноз по росту реальных доходов россиян в 2024 г. почти вдвое – обновленная оценка составила 5,2% против 2,7%, ожидавшихся в сентябре 2023 г. При этом уже со следующего года ожидается замедление роста показателя: в 2025 г. он должен составить 3,5%, в 2026 г. – 3%, а в 2027 г. – 2,6%.