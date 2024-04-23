Минэк: среднегодовой курс доллара превысит 100 рублей к 2026 году
Минэкономразвития ожидает, что среднегодовой курс доллара превысит 100 руб. к 2026 г., заявил министр экономического развития Максим Решетников на заседании правительства.
Согласно прогнозу, министерство ожидает среднегодовой курс доллара в 2025 г. на уровне 98,6 руб. за доллар. В 2026 г. и 2027 гг. он составит 101,2 руб. и 103,8 руб. соответственно. Повысилась и оценка среднегодового курса доллара в 2024 г.
«Среднегодовой курс рубля ожидаем на уровне 94,7 руб. за доллар», – уточнил Решетников.
По его словам, курс рубля будет ослабевать в соответствии с инфляционным дифференциалом. Министр пояснил, что инфляция в России выше, чем в основных странах – торговых партнерах.
23 апреля представитель Минэкономразвития сообщил журналистам, что ведомство повысило прогноз по росту реальных доходов россиян в 2024 г. почти вдвое – обновленная оценка составила 5,2% против 2,7%, ожидавшихся в сентябре 2023 г. При этом уже со следующего года ожидается замедление роста показателя: в 2025 г. он должен составить 3,5%, в 2026 г. – 3%, а в 2027 г. – 2,6%.
Аналогичный тренд Минэк прогнозирует и в динамике реальных зарплат. На текущий год оценка значительно улучшена – ожидается рост на 6,5% вместо 2,5%. При этом в 2025-2027 гг. его темпы постепенно уменьшатся. В следующем году рост зарплат прогнозируется на уровне 3,6%, в 2026 г. – 2,8%, а в 2027 г. – 2,5%.