МВФ понизил прогноз роста экономики Молдавии до 2,6%

Восстановление молдавской экономики идет медленнее, чем ожидалось, поскольку продолжаются «побочные эффекты» от конфликта России на Украине, отметила Мира. «Реальный ВВП вырос на 0,7% в 2023 г., что ниже прогноза МВФ в 2%, сделанного во время последнего обзора», – заявила глава миссии МВФ по итогам визита в Кишинев.