МВФ понизил прогноз роста экономики Молдавии до 2,6%
Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Молдавии Клара Мира отметила медленное восстановление молдавской экономики и понизила прогноз по росту ВВП страны в 2024 г. до 2,6%. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МВФ.
Восстановление молдавской экономики идет медленнее, чем ожидалось, поскольку продолжаются «побочные эффекты» от конфликта России на Украине, отметила Мира. «Реальный ВВП вырос на 0,7% в 2023 г., что ниже прогноза МВФ в 2%, сделанного во время последнего обзора», – заявила глава миссии МВФ по итогам визита в Кишинев.
Мира отметила, что пониженные темпы были связаны с медленным восстановлением внутреннего спроса, в частности в личном потреблении и инвестиционной деятельности.
МВФ дал рекомендации властями Молдавии, среди которых поддержание гибкости обменного курса, сохранение достаточного валютного резерва, нацеленность денежно-кредитной политики на сохранение ценовой стабильности.
По итогам визита в Кишинев МВФ не согласовал выделение очередного транша финансовой помощи Молдавии, так как структурные реформы «продвигаются медленнее, чем было оговорено». В организации добавили, что Молдавия не завершила укрепление автономии Национального банка.
В 2021 г. исполнительный совет МВФ одобрил запрос Молдавии о заключении соглашения по поддержанию пост-пандемического восстановления экономики по программе, финансируемой посредством механизмов расширенного кредитования. После утверждения запроса властей Молдавия получила доступ к траншу в размере примерно $79,8 млн.