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МВФ понизил прогноз роста экономики Молдавии до 2,6%

Ведомости

Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Молдавии Клара Мира отметила медленное восстановление молдавской экономики и понизила прогноз по росту ВВП страны в 2024 г. до 2,6%. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МВФ.

Восстановление молдавской экономики идет медленнее, чем ожидалось, поскольку продолжаются «побочные эффекты» от конфликта России на Украине, отметила Мира. «Реальный ВВП вырос на 0,7% в 2023 г., что ниже прогноза МВФ в 2%, сделанного во время последнего обзора», – заявила глава миссии МВФ по итогам визита в Кишинев.

Мира отметила, что пониженные темпы были связаны с медленным восстановлением внутреннего спроса, в частности в личном потреблении и инвестиционной деятельности.

МВФ дал рекомендации властями Молдавии, среди которых поддержание гибкости обменного курса, сохранение достаточного валютного резерва, нацеленность денежно-кредитной политики на сохранение ценовой стабильности.

По итогам визита в Кишинев МВФ не согласовал выделение очередного транша финансовой помощи Молдавии, так как структурные реформы «продвигаются медленнее, чем было оговорено». В организации добавили, что Молдавия не завершила укрепление автономии Национального банка.

В 2021 г. исполнительный совет МВФ одобрил запрос Молдавии о заключении соглашения по поддержанию пост-пандемического восстановления экономики по программе, финансируемой посредством механизмов расширенного кредитования. После утверждения запроса властей Молдавия получила доступ к траншу в размере примерно $79,8 млн.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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