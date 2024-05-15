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Банк России запустил новый сервис для доступа к статистическим данным

Ведомости

Банк России запустил новый сервис для доступа к статистическим данным в формате временных рядов, в том числе при помощи открытого API, сообщается на сайте регулятора.

В настоящее время на сервисе размещена статистика по процентным ставкам, денежно-кредитной политике, внешнему сектору. Сервис также содержит функционал сравнения показателей. Он позволяет при помощи сравнения отображать на одном графике и в общей таблице данные по нескольким показателям.

30 января Банк России сообщил, что обновит набор материалов, которые выходят после заседаний совета директоров по ключевой ставке, и начнет публиковать резюме обсуждения ключевой ставки с целью детальнее раскрывать логику принятия решений и повысить прозрачность денежно-кредитной политики ЦБ.

В 2023 г. «Ведомости» писали, что Банк России планирует создать закрытую «комнату данных» с расширенной статистикой регулятора, доступ к которой получат только научные центры и университеты. Аналогия с комнатой неслучайна – это будет не отдельный сайт и не сервис на сайте, доступ к данным возможно будет получить только физически, находясь в специально оборудованном помещении Банка России, а отчуждение информации будет невозможно, пояснил представитель регулятора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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