Банк России запустил новый сервис для доступа к статистическим данным
Банк России запустил новый сервис для доступа к статистическим данным в формате временных рядов, в том числе при помощи открытого API, сообщается на сайте регулятора.
В настоящее время на сервисе размещена статистика по процентным ставкам, денежно-кредитной политике, внешнему сектору. Сервис также содержит функционал сравнения показателей. Он позволяет при помощи сравнения отображать на одном графике и в общей таблице данные по нескольким показателям.
30 января Банк России сообщил, что обновит набор материалов, которые выходят после заседаний совета директоров по ключевой ставке, и начнет публиковать резюме обсуждения ключевой ставки с целью детальнее раскрывать логику принятия решений и повысить прозрачность денежно-кредитной политики ЦБ.
В 2023 г. «Ведомости» писали, что Банк России планирует создать закрытую «комнату данных» с расширенной статистикой регулятора, доступ к которой получат только научные центры и университеты. Аналогия с комнатой неслучайна – это будет не отдельный сайт и не сервис на сайте, доступ к данным возможно будет получить только физически, находясь в специально оборудованном помещении Банка России, а отчуждение информации будет невозможно, пояснил представитель регулятора.