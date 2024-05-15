Банк России запустил новый сервис для доступа к статистическим данным

В 2023 г. «Ведомости» писали, что Банк России планирует создать закрытую «комнату данных» с расширенной статистикой регулятора, доступ к которой получат только научные центры и университеты. Аналогия с комнатой неслучайна – это будет не отдельный сайт и не сервис на сайте, доступ к данным возможно будет получить только физически, находясь в специально оборудованном помещении Банка России, а отчуждение информации будет невозможно, пояснил представитель регулятора.