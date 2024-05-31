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Мишустин заявил о двукратном росте российского экспорта в страны ЕАЭС

Ведомости

За 10 лет существования Евразийского экономического союза (ЕАЭС) экспорт из России в страны организации вырос в два раза. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия-24».

«На сегодняшний день российский экспорт в страны союза с момента его создания увеличился в два раза», – сказал он (цитата по ТАСС).

Мишустин уточнил, что в 2023 г. доля машин, оборудования и транспортных средств в товарообороте со странами – членами ЕАЭС составила почти 25%. По его словам, российские компании развивают масштабные инвестиционные проекты в различных отраслях, включая энергетику, промышленность и транспортный сектор.

Кроме того, по итогам прошлого года рост ВВП стран ЕАЭС обогнал мировые темпы, составив 3,8%, отметил Мишустин. С момента создания организации рост реального ВВП союза составил 12%.

В ЕАЭС входят пять государств-членов: Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия. В число стран-наблюдателей входит Узбекистан. 28 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что если экономика республики присоединится к ЕАЭС, то от этого все выиграют. В то же время он указал на сложность этого процесса.

В МИДе отметили, что с 2015 по 2023 г. промышленное производство в ЕАЭС увеличилось на 25,4%, а производство продукции сельского хозяйства – почти на 30%. Там добавили, что ни одна из стран – членов ЕАЭС не высказывалась о невыгодности участия в нем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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