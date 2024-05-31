Мишустин заявил о двукратном росте российского экспорта в страны ЕАЭС

В ЕАЭС входят пять государств-членов: Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия. В число стран-наблюдателей входит Узбекистан. 28 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что если экономика республики присоединится к ЕАЭС, то от этого все выиграют. В то же время он указал на сложность этого процесса.