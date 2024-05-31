Мишустин заявил о двукратном росте российского экспорта в страны ЕАЭС
За 10 лет существования Евразийского экономического союза (ЕАЭС) экспорт из России в страны организации вырос в два раза. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия-24».
«На сегодняшний день российский экспорт в страны союза с момента его создания увеличился в два раза», – сказал он (цитата по ТАСС).
Мишустин уточнил, что в 2023 г. доля машин, оборудования и транспортных средств в товарообороте со странами – членами ЕАЭС составила почти 25%. По его словам, российские компании развивают масштабные инвестиционные проекты в различных отраслях, включая энергетику, промышленность и транспортный сектор.
Кроме того, по итогам прошлого года рост ВВП стран ЕАЭС обогнал мировые темпы, составив 3,8%, отметил Мишустин. С момента создания организации рост реального ВВП союза составил 12%.
В ЕАЭС входят пять государств-членов: Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия. В число стран-наблюдателей входит Узбекистан. 28 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что если экономика республики присоединится к ЕАЭС, то от этого все выиграют. В то же время он указал на сложность этого процесса.
В МИДе отметили, что с 2015 по 2023 г. промышленное производство в ЕАЭС увеличилось на 25,4%, а производство продукции сельского хозяйства – почти на 30%. Там добавили, что ни одна из стран – членов ЕАЭС не высказывалась о невыгодности участия в нем.