Мишустин: аграрии ЕАЭС увеличили производство более чем на четверть за 10 лет
Производство в агропромышленной сфере за 10 лет существования Евразийского экономического союза (ЕАЭС) увеличилось более чем на четверть, а за первый квартал 2024 г. выросло более чем на 1,5%. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на пленарной сессии «Продовольственная безопасность ЕАЭС» на выставке «Белагро».
Уровень обеспеченности ЕАЭС собственным сельскохозяйственным продовольствием в 2023 г. превысил 93%. Потребности союзного рынка в зерне и растительных маслах полностью закрывают Россия и Казахстан, Белоруссия поставляет мясо-молочные товары, Армения и Киргизия – овощи и фрукты. Эту специфику, по словам Мишустина, нужно учитывать в совместной работе по укреплению продовольственной безопасности, а также для того, «чтобы гарантировать стабильность и предсказуемость на общем рынке».
Премьер-министр также уточнил, что в сельхозобороте ЕАЭС находятся около 320 млн га земель, общий рынок составляет около 190 млн человек.
31 мая Мишустин рассказал, что за 10 лет существования ЕАЭС экспорт из России в страны организации вырос в два раза. Мишустин уточнил, что в 2023 г. доля машин, оборудования и транспортных средств в товарообороте со странами – членами ЕАЭС составила почти 25%. Кроме того, по итогам прошлого года рост ВВП стран ЕАЭС обогнал мировые темпы, составив 3,8%. С момента создания организации рост реального ВВП союза составил 12%.