Газета
Телеграм
Подкаст
/ Экономика

Мишустин: аграрии ЕАЭС увеличили производство более чем на четверть за 10 лет

Ведомости

Производство в агропромышленной сфере за 10 лет существования Евразийского экономического союза (ЕАЭС) увеличилось более чем на четверть, а за первый квартал 2024 г. выросло более чем на 1,5%. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на пленарной сессии «Продовольственная безопасность ЕАЭС» на выставке «Белагро».

Уровень обеспеченности ЕАЭС собственным сельскохозяйственным продовольствием в 2023 г. превысил 93%. Потребности союзного рынка в зерне и растительных маслах полностью закрывают Россия и Казахстан, Белоруссия поставляет мясо-молочные товары, Армения и Киргизия – овощи и фрукты. Эту специфику, по словам Мишустина, нужно учитывать в совместной работе по укреплению продовольственной безопасности, а также для того, «чтобы гарантировать стабильность и предсказуемость на общем рынке».

Премьер-министр также уточнил, что в сельхозобороте ЕАЭС находятся около 320 млн га земель, общий рынок составляет около 190 млн человек.

31 мая Мишустин рассказал, что за 10 лет существования ЕАЭС экспорт из России в страны организации вырос в два раза. Мишустин уточнил, что в 2023 г. доля машин, оборудования и транспортных средств в товарообороте со странами – членами ЕАЭС составила почти 25%. Кроме того, по итогам прошлого года рост ВВП стран ЕАЭС обогнал мировые темпы, составив 3,8%. С момента создания организации рост реального ВВП союза составил 12%.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных