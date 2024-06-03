Мишустин: аграрии ЕАЭС увеличили производство более чем на четверть за 10 лет

31 мая Мишустин рассказал, что за 10 лет существования ЕАЭС экспорт из России в страны организации вырос в два раза. Мишустин уточнил, что в 2023 г. доля машин, оборудования и транспортных средств в товарообороте со странами – членами ЕАЭС составила почти 25%. Кроме того, по итогам прошлого года рост ВВП стран ЕАЭС обогнал мировые темпы, составив 3,8%. С момента создания организации рост реального ВВП союза составил 12%.