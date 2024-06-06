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Силуанов: Россия научилась выходить из сложнейших экономических ситуаций

Ведомости

Россия научилась преодолевать сложнейшие, «турбулентные» ситуации в мировой экономике, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы действительно научились выходить из тех сложнейших ситуаций, турбулентных мировых, с которыми сталкивались все страны. Это COVID, 2019 г., санкции, которые до сих пор все никак не остановят западные страны», – сказал Силуанов.

Глава Минфина подчеркнул, что Россия приобрела это умение в том числе благодаря денежно-кредитной политике и бюджетной политике, а также «бюджетным принципам», которых придерживались органы власти.

В этот же день на ПМЭФе министр финансов связал вхождение России в топ-4 экономик мира по уровню ВВП по паритету покупательной способности (ППС) с западными санкциями против РФ. Силуанов заявил, что западные страны «стреляют себе в ногу» введением ограничений. «Экономика у них стагнирует, у нас – растет. Поэтому этот процесс [рост экономики России] ускорился», – сказал он.

5 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что рост экономики России до четвертого места в мире по ППС – не самоцель, главная задача – сохранить темп роста экономики.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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