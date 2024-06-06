Силуанов: Россия научилась выходить из сложнейших экономических ситуаций

В этот же день на ПМЭФе министр финансов связал вхождение России в топ-4 экономик мира по уровню ВВП по паритету покупательной способности (ППС) с западными санкциями против РФ. Силуанов заявил, что западные страны «стреляют себе в ногу» введением ограничений. «Экономика у них стагнирует, у нас – растет. Поэтому этот процесс [рост экономики России] ускорился», – сказал он.