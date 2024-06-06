Силуанов: Россия научилась выходить из сложнейших экономических ситуаций
Россия научилась преодолевать сложнейшие, «турбулентные» ситуации в мировой экономике, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Мы действительно научились выходить из тех сложнейших ситуаций, турбулентных мировых, с которыми сталкивались все страны. Это COVID, 2019 г., санкции, которые до сих пор все никак не остановят западные страны», – сказал Силуанов.
Глава Минфина подчеркнул, что Россия приобрела это умение в том числе благодаря денежно-кредитной политике и бюджетной политике, а также «бюджетным принципам», которых придерживались органы власти.
В этот же день на ПМЭФе министр финансов связал вхождение России в топ-4 экономик мира по уровню ВВП по паритету покупательной способности (ППС) с западными санкциями против РФ. Силуанов заявил, что западные страны «стреляют себе в ногу» введением ограничений. «Экономика у них стагнирует, у нас – растет. Поэтому этот процесс [рост экономики России] ускорился», – сказал он.
5 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что рост экономики России до четвертого места в мире по ППС – не самоцель, главная задача – сохранить темп роста экономики.