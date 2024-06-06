Минфин ожидает замедления инфляции во втором полугодии
Инфляция в России начнет замедляться во втором полугодии, заявил министр финансов Антон Силуанов на полях ПМЭФа.
«Инфляция и сейчас невысокая. Во втором полугодии точно будет замедляться», – сказал Силуанов.
Он добавил, что исходя из решения Центробанка по ставке 7 июня Минфин будет определяться с дальнейшей политикой по участию в аукционах ОФЗ. Сейчас ставка остается на уровне 16% с декабря 2023 г.
26 апреля ЦБ повысил оценки по инфляции на конец года до 4,3-4,8%. В феврале ЦБ прогнозировал рост цен на 4-4,5%. Достижения таргета по инфляции в 4% регулятор по-прежнему ожидает в 2025 г.
Тогда регулятор также оценил, что рост ВВП по итогам 2024 г. ускорится и составит от 2,5% до 3,5%. В февральской версии документа ЦБ ожидал роста экономики на 1-2%.